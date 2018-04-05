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Avrupa Polis Teşkilatı: 65 bin insan kaçakçısının peşindeyiz

05.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Avrupa Polis Teşkilatı, göçmenleri yasa dışı yollarla başka ülkere götüren 65 bin insan kaçakçısının izini sürdüklerini, bu rakamın da kıtaya göçmen akınının en yoğun yaşandığı 2015 yılının 3 katı olduğunu açıkladı.

Avrupa Polis Teşkilatı: 65 bin insan kaçakçısının peşindeyiz

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), göçmenleri yasa dışı yollarla başka ülkelere götüren 65 bin kaçakçısının izini sürdüklerini, bu rakamın da kıtaya göçmen akınının en yoğun yaşandığı 2015 yılının 3 katı olduğunu açıkladı. Europol'e göre, Akdeniz'i geçen göçmenlerin sayısında düşüş olmasına rağmen, göçmen kaçakçılarına talep hâlâ çok fazla.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Europol Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi Başkanı, Robert Crepinko, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ve Libya ile yaptığı anlaşmalar sonucu Avrupa kıtasına ulaşan göçmen sayısında azalma olmasına rağmen, milyarlarca euronun döndüğü kaçakçılığın hâlâ büyüyen bir iş kolu olduğunu söyledi.

Eylül 2015'te Europol'ün veri tabanında 30 bin şüpheli vardı. 2016'nın sonunda bu rakam 55 bine yükseldi.

2017'de bu listeye 10 bin kişi daha eklendi. Söz konusu kişiler arasında kimlikleri yeni belirlenen şüphelilerin de olduğu belirtiliyor.

Çoğu Avrupa ülkelerinden

Europol'ün verilerine göre, kimlikleri belirlenen kaçakçıların yüzde 63'ü Avrupa ülkelerinin vatandaşları. Bunların yüzde 45'i ise Güneydoğu Avrupa ülkelerinden.

Verilere göre yüzde 14'ü ise Orta Doğu'dan geliyor.

Bu kişilerin yüzde 13'ü Afrika, yüzde 1'i ise Amerika kıtasından. Yüzde 9'u ise Doğu Asya'dan.

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