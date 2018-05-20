HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Avrupa, Rusya ve Çin'den İran anlaşmasını kurtarma atağı

20.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin, İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir araya geliyor.

Welt am Sonntag'ın haberine göre toplantı bu hafta Viyana'da yapılacak.İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma Viyana'da 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında imzalanmıştı. ABD'nin çekilme kararı aldığı bu anlaşmayı kurtarmak için anlaşmada imzası olan diğer ülkeler Welt am Sonntag'ın gazetesinin haberine göre bu hafta Viyana'da bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası uluslararası toplum Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmanın devamı için seferber oldu.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Viyana'daki toplantıya üst düzey Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid de katılacak. ABD'nin katılmayacağı belirtilen habere göre, İran'ın katılımı ise henüz netleşmedi. Viyana'da 2015 anlaşmasına benzer bir yeni anlaşma tartışılacak ancak bu kez İran'ın balistik füze programının ve bölgesel rolünün sınırlandırılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni anlaşmanın İran'a mali yardımı içerebileceği bildiriliyor. Diplomatların ABD yaptırımlarına karşı AB'nin savunma stratejilerini de tartışacağı belirtiliyor.

ABD anlaşmadan çekildi

Trump 8 Mayıs tarihinde ABD’nin anlaşmadan çekileceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, 6 Ağustos tarihinde İran'a yönelik ilk yaptırım paketini devreye sokacak. Yaptırımlar İran ile iş yapan ancak ABD menşeli olmayan şirketleri de kapsayacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ekonomik avantajlarını yitirmemeleri halinde anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi. Ancak Tahran bunun için AB'nin 60 gün içinde güvence vermesini istiyor. Nükleer anlaşmanın devam etmesini arzu eden 28 Avrupa ülkesinin bu talebe verdiği ilk pratik yanıt, eski yasanın devreye sokulması oldu.

AB'den ilk adım

Avrupa Komisyonu, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaları ABD’nin yaptırımlarından korumak için 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı Cuma günü tekrar etkin hale getirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Sofya'daki AB zirvesinde yaptığı açıklamada "AB Komisyonu olarak Avrupalı firmaları korumak görevimiz. Tekrar engelleme statüsü düzenlemesine dönüş sürecini başlattık" diye konuştu.

DW, Reuters/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Gıdalar hakkında yanlış bildiğimiz doğrularGıdalar hakkında yanlış bildiğimiz doğrular
Özil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret ettiÖzil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

İlginizi Çekebilir

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Diğer Haberler
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.