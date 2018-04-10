Avrupa sağ popülizminin haritası

Avrupa genelinde sağ popülizm son yıllarda giderek güçleniyor. DW Türkçe, sağ popülist siyasi partilerin meclis ve hükümette yer aldığı AB ülkelerini mercek altına aldı.Macaristan

Sığınmacı karşıtı ve milliyetçi tutumuyla tanınan Viktor Orban'ın lideri olduğu Fidesz (Genç Demokratlar), 2010 yılından bu yana iktidarda. Fidesz, 8 Nisan'daki seçimleri de açık ara farkla kazandı. Katılım oranının bir önceki seçimlere göre yüzde 7 arttığı bu seçimde oyların yüzde 48,8'ini alan parti, 2014 yılındaki seçimlerde ise yüzde 44,9'luk bir başarı elde etmişti.

Öte yandan aşırı sağcı Daha İyi Bir Macaristan Hareketi (Jobbik) de seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 20'sini aldı. Yahudi karşıtı söylemleri ve Romanlara yönelik ayrımcı politikalarıyla tanınan Jobbik'in lideri Gabor Vona, sonuçların açıklanmasının ardından görevinden istifa etti. Jobbik, bir önceki seçimlerde oyların yüzde 21'ini almıştı.

Polonya

Mülteci karşıtı söylemleri ve yargı reformu, medya özgürlüğü ve kürtaj hakkı gibi alanlardaki icraatlarıyla AB tarafından sert eleştirilere maruz kalan mevcut Polonya hükümeti, göreve 2015 yılında geldi.