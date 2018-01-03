Avrupa Şiddetli Fırtınanın Etkisi Altında

Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle yaralananlar olurken, birçok ülkede büyük maddi hasar meydana geldi. Yetkililer Fransa ve İsviçre'de bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsviçre ve Almanya'de trenlerin raydan çıkması vakaları yaşanırken, İsviçre, Fransa, İngiltere ve İrlanda'da da yüz binlerce eve elektrik verilemiyor.

Yetkililere göre Fransa Alpleri'nde kayak yapan bir kişi Haute-Savoie bölgesindeki Morillon'da düşen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Trenler raydan çıktı

İsviçre'nin başkenti Bern'in güneyindeki Lenk kasabasında bir trenin raydan çıkmasıyla çok sayıda kişi yaralandı. Almanya'nın batısında ise Luenen kasabası yakınında bir tren raylara düşen ağaç yüzünden kaza yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

Zürih ve Basel havaalanlarında ise fırtına yüzünden birçok uçuş iptal edildi. İsviçre'de bir otoyolda şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yolları kapatan ağaçları kaldırmak ve su basan sokakları temizlemek için çalışıyor.