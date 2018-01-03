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Avrupa Şiddetli Fırtınanın Etkisi Altında

03.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer Fransa ve İsviçre’de bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle yaralananlar olurken, birçok ülkede büyük maddi hasar meydana geldi. Yetkililer Fransa ve İsviçre'de bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsviçre ve Almanya'de trenlerin raydan çıkması vakaları yaşanırken, İsviçre, Fransa, İngiltere ve İrlanda'da da yüz binlerce eve elektrik verilemiyor.

Yetkililere göre Fransa Alpleri'nde kayak yapan bir kişi Haute-Savoie bölgesindeki Morillon'da düşen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Trenler raydan çıktı

İsviçre'nin başkenti Bern'in güneyindeki Lenk kasabasında bir trenin raydan çıkmasıyla çok sayıda kişi yaralandı. Almanya'nın batısında ise Luenen kasabası yakınında bir tren raylara düşen ağaç yüzünden kaza yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

Zürih ve Basel havaalanlarında ise fırtına yüzünden birçok uçuş iptal edildi. İsviçre'de bir otoyolda şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yolları kapatan ağaçları kaldırmak ve su basan sokakları temizlemek için çalışıyor.

İsviçre polisine göre Alpler'de faaliyet gösteren bir teleferik durunca çok sayıda kişi içerde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bu kişileri çıkartmak için uğraşıyor.

Kamyonlar devrildi

İngiltere'de fırtına, dolu yağışı ve şimşeklerle beraber geldi. Üç ana otoyolun belli bölümleri devrilen kamyonlar nedeniyle kapandı.

İngiltere'nin güney batısındaki Cornwall'da suların yükselmesi bir liman duvarının yıkılmasına neden oldu.

Meteorolojiye göre saatte 160 kilometreyi bulan rüzgarlar Londra'nın 450 metre kuzeybatısındaki Cumbria'ya kadar ulaştı.

Fransa'nın kuzeyini vuran rüzgarlar ise saatte 145 kilometre hıza ulaştı. Ülkede yıllardan bu yana görülen en sert fırtınada çok sayıda kişi, kullanılamaz hale gelen araçların, devrilen iskelelerin ve sökülen ağaçların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Fransa'da 200 bin ev elektriksiz kalırken, bunların 30 bini Paris bölgesinde yer alıyor.

Paris bölgesinde düşen bir ağacın bir araca isabet etmesiyle bir kişi ciddi şekilde yaralandı. Bir başka kişi ise yüksek bir binadan düşerek ciddi şekilde yaralandı. İçişleri Bakanlığı Fransa'da fırtına nedeniyle toplamda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan dördünün durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Hava trafiği aksadı

Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda da uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Yolcuların uçaklara güvenli şekilde binebilmesi için önlemler arttırıldı.

Almanya'nın batısında Duisburg ve Juelich yakınındaki otoyolların belli bölümleri devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı. Münih ve Augsburg'daki hayvanat bahçeleri ve Almanya'nın en yüksek dağı Zugspitze'e giden demiryolu da fırtına nedeniyle kapatıldı

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