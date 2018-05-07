‘Avrupa Ülkeleri İran’la Nükleer Anlaşmayı Sürdürecek’

ABD Başkanı Donald Trump, ciddi kusurlar içerdiği gerekçesiyle başından bu yana itiraz ettiği 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ülkesini çekme tehdidinde bulunuyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, anlaşmayı imzalayan üç Avrupa ülkesi Fransa, İngiltere ve Almanya’nın anlaşmada kalmaya kararlı olduğunu söyledi.
Le Drian Berlin’de yaptığı açıklamada, “Amerika’nın kararından bağımsız hareket edeceklerini” söyledi.
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da aynı mesajı verirken, anlaşmanın “dünyayı daha güvenli kıldığını, anlaşma olmadan dünyanın daha az güvenli hale geleceğini” savundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Washington’da
Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson da Washington’da temaslarda bulunuyor. Johnson’ın, Trump yönetimini İran nükleer anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışacağı bildiriliyor.
Johnson bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yanısıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşecek.
Johnson ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, “İngiltere, ABD ve Avrupalı ortaklar, İran’ın Ortadoğu’yu daha az güvenli kılan, siber faaliyetleri, Hizbullah gibi gruplara desteği ve Yemen’deki Husi milisleri silahlandıran tehlikeli füze programı gibi eylemlerine karşı koyma çabalarımızda birlikte hareket ediyor” dedi.
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