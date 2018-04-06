Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook kurbanı

İngiltere ise Facebook’un da dahil olduğu 30 şirkete soruşturma açtığını belirtti.Avrupa Birliği (AB), Facebook'un veri skandalından 2 milyon 700 bin Avrupalının etkilendiğini söylediğini açıkladı. Cuma günü açıklama yapan Avrupa Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, "Facebook bize AB içerisinde 2 milyon 700 bine kadar insanın verilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaşılmış olabileceğini teyit etti” dedi. AB geçen hafta içerisinde Facebook’a bir mektup göndermiş ve Birlik içerisinde kaç kişinin kişisel verilerinin İngiliz analiz şirketi Cambridge Analytica tarafından izinsiz bir şekilde elde edildiğini sormuştu. Facebook'tan gelen cevap mektubunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceklerini belirten Wigand, şirkete başka sorular soracaklarından emin olduğunu söyledi. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova’nın Facebook'un CEO'su Sheryl Sandberg ile gelecek hafta başında bir toplantı yaparak Facebook'un ihlali ortadan kaldırmak için ne tür girişimlerde bulunduğunu konuşması bekleniyor.

CEO Sandberg: Kaç kişinin etkilendiğini bilmiyoruz Facebook'un CEO'su Sandberg ise ABD’de yayınlanan PBS televizyonuna verdiği demeçte şirketin aslında kaç kişinin verilerinin izinsiz bir şekilde alındığını bilmediğini söyledi. Sandberg aynı zamanda Cambridge Analytica şirketinin elinde hangi bilgilerin olduğunu da bilmediklerini belirtti. Veri skandalı mart başında basına yansıdığı zaman 50 milyon Facebook kullanıcısının etkilendiği tahmin edilmişti. Facebook'un teknoloji bölümünün yöneticisi Mark Schroepfer’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamada ise 87 milyon kullanıcıya ait bilginin Cambridge Analytica'nın eline geçmiş olabileceğini tahmin ettiklerini aktarmıştı. İngiltere 30 şirkete soruşturma açtı Veri skandalı ortaya çıktığında İngiliz Cambridge Analytica şirketine soruşturma açan İngiltere, Facebook'un da dahil olduğu 30 firma hakkında kişisel veriler ile siyasi kampanya dönemlerinde analizlerin kullanımı konularında inceleme başlattı. İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) Başkanı Elizabeth Denham, Perşembe günü yaptığı açıklamada Facebook'ta üçüncü tarafa ait bir uygulama üzerinden verilerin nasıl Cambridge Analytica şirketi ile paylaşıldığını araştırdıklarını söyledi.

Soruşturmayı Facebook’un da aralarında olduğu 30 şirketi kapsayacak şekilde yürüttüklerini belirten Denham, sosyal medya platformlarının siyasi kampanya amacıyla nasıl kullanıldığını da araştırdıklarını ifade etti. Facebook’un kendileriyle işbirliği içinde olduğunu ve şirketin bazı değişiklikler yapmaya başladığını aktaran Denham, ancak bunların yeterli olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti. İngiliz bakan Facebook yetkilileri ile görüşecek Twitter üzerinden açıklama yapan İngiltere'nin dijital, kültür, basın ve spordan sorumlu bakanı Matt Hancock ise gelecek hafta Facebook yetkilileriyle buluşacağını açıkladı. Hancock, Facebook’un bir milyondan fazla İngiliz Facebook kullanıcısının verilerini neden tehlikeye attığını açıklamasını beklediğini belirtti. "Facebook pazardaki gücünü kötüye kullandı" Veri skandalı ile ilgili Alman Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Almanya’nın Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, Facebook'un pazardaki gücünü ve hakimiyetini kötüye kullandığını belirtti.