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Avrupa'da Eleanor Fırtınası alarmı

03.01.2018 23:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hızı yer yer saatte 160 kilometreye varan Eleanor Fırtınası Avrupa'da hayatı felç etti.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, birçok uçuş da iptal edildi.Aralık ayından bu yana Avrupa'da etkili olan dördüncü şiddetli fırtına olan Eleanor, birçok ülkede hayatı felç etti. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde hızı saatte 160 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle araçlar ters döndü, devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapandı. İrlanda'da 27 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Birleşik Krallık'tan sonra yönünü Fransa, Belçika ve Hollanda'ya çeviren Eleanor, bu ülkelerde de büyük hasara neden oldu. Fransa Alplerinde bir kayakçı üzerine bir ağacın devrilmesiyle hayatını kaybederken, ülkede dördü ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fırtına, ülkede ulaşımı da olumsuz etkiledi. Başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda uçuşların yüzde 60'ı ertelenirken, çeşitli bölgelerdeki tren seferleri de kesintiye uğradı. Atlantik kıyısında beklenen yoğun sel nedeniyle Fransa'nın kuzeyindeki yaklaşık 200 bin eve de elektrik verilemedi.

Belçika ve İspanya'nın bazı bölgelerinde de fırtına nedeniyle ikinci en yüksek alarm seviyesi olan "turuncu" alarm verildi.

Rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıktığı Almanya'nın güneydoğusunda ise herhangi bir yaralanma vakası yaşanmazken, Frankfurt Havaalanı'nda uçuşların fırtınadan olumsuz etkilendiği bildirildi. Amsterdam'da da Schiphol Havaalanı çıkışlı 252 uçuş iptal edildi.

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Fransa'nın Korsika Adası'na doğru ilerlediğini ve rüzgarın hızının saatte 200 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirtirken, Avusturya'da fırtınanın etkili olması beklenen birçok bölgesinde alarm seviyesinin dördüncü seviyeye çıkartılabileceği kaydedildi.

AFP,dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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