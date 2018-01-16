Avrupa’da elektrikle balık avına AP engeli

AB Komisyonu'nun aksi yöndeki tutumuna rağmen alınan karar, çevrecileri memnun etti.Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ortak balıkçılık kurallarıyla ilgili yeni politikasını belirleyen belgeyi oy çokluğuyla kabul etti. Oturumda, elektrikli balık avlamanın AB genelinde tamamen yasaklanmasını isteyen bir önerge 232’ye karşı 402 oyla kabul edildi. Kırk parlamenter ise çekimser kaldı.

Önerge özellikle sol ve çevreci gruplar tarafından destekleniyordu. Lobilerin etkisine açık olmakla eleştirilen Avrupa Komisyonu, Hollanda ile birlikte hareket edip, şu an sadece Kuzey Denizi'nin güneyinde kullanılabilen yöntem üzerindeki sınırlamayı kaldırmak istiyordu. Başta Fransa olmak üzere İspanya ve Almanya gibi ülkeler ise Komisyon'un bu tutumuna karşı çıkıyordu.

Hollanda için istisna

1990’lı yılların başlarında Hollandalı balıkçılar tarafından icat edilen elektrikle balık avlama yöntemi 1998'den bu yana bir istisna dışında AB genelinde yasaklanmıştı. Hollanda, yürüttüğü lobicilik sayesinde Kuzey Denizi’nin güney bölümünde elektrikli balık avlama yöntemini kullanabilmek amacıyla 2007 yılında Avrupa Komisyonu’na "deneyimsel bir araştırma projesi” kabul ettirmeyi başardı. Bu proje kapsamında Hollanda’ya balıkçılık filosunun azami yüzde 5’i ile Kuzey Denizi’nde elektrikli balık avlama izni verildi. Hollanda bu proje için AB fonlarından 3 milyon 800 bin Euro yardım dahi aldı. Fakat kriterlere gerektiği gibi uymadı. Okyanusların korunmasıyla ilgili faaliyetleriyle bilinen Fransa merkezli çevre örgütü Bloom'a göre, Hollanda kendisine tanınan sınırların üstüne çıktı. 15 sürtme ağlı balıkçı teknesini kullanmasına izin verilmiş olmasına rağmen 84 tekne elektrikli avlanma için donatıldı. Hollanda sermayeli 12 Alman ve 10 İngiliz tekne de bu filoya dâhil edildi.