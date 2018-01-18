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Avrupa’da etkili olan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti

18.01.2018 18:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

Perşembe günü Avrupa’nın genelinde etkili olan fırtına sebebiyle altı kişi hayatını kaybederken, birçok ülkede ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Almanya'da bütün uzun mesafeli tren seferleri durduruldu.Avrupa genelinde Perşembe günü etkili olan fırtına altı kişinin ölümüne sebep oldu, birçok ülkede uçak ve tren seferleri durduruldu.

Almanya demiryolları Deutsche Bahn, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada ülke çapında bütün uzun mesafeli tren seferlerini durdurduklarını açıklarken, Hollanda'da da saatte 140 kilometre hızla esen rüzgar sebebiyle tren ve uçak seferleri durduruldu.

Almanya’nın "Friederike” isimini verdiği fırtına nedeniyle ülkenin batısında yer alan ve Hollanda ile komşu olan Emmerich kentinde 59 yaşında bir adam, kamp yaptığı alanda üstüne ağaç düşmesi sonucunda hayatını kaybederken, ülke çapında çok sayıda kişi de yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyalatinde yer alan Lippstadt'ta da 68 yaşındaki bir kamyon şöförü, fırtına nedeniyle kaza yaparak hayatını kaybetti.

Hollanda’nın Olst kentinde bir erkek üstüne düşen agaç dalıyla hayatını kaybederken, başka bir erkek de ülkenin Almanya sınırına yakın bir yolunda seyir halindeyken fırtına sebebiyle kökünden sökülen ağacın arabasına çarpması nedeniyle öldü.

Belçika’da başkent Brüksel'in 30 kilometre güneydoğusundaki bir ormanın içinden arabasıyla geçen bir kadın da yine fırtına sebebiyle kökünden sökülen bir ağacın arabasının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de bir kurt koruma alanından kaçtı

İtalya'da saatte 200 kilometre hızla esen rüzgar sebebiyle bir kişi hayatını kaybederken tren ve gemi seferlerinde aksaklıklar yaşandı, yollar kapandı.

İngiltere'de de etkili olan kuvvetli rüzgar ise Londra’nın batısında yer alan Berkshire bölgesindeki kurt koruma vakfının çitlerini yerinden sökerek bir kurdun alandan kaçmasına neden oldu.

Fırtına ve kuvvetli kar yağışı İskoçya, İngiltere'nin kuzeyi ve Kuzey İrlanda’yı vururken, birçok araç yollarda kaldı.

DW/dpa/AFP, DÇÜ/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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