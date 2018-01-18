Avrupa’da etkili olan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da bütün uzun mesafeli tren seferleri durduruldu.Avrupa genelinde Perşembe günü etkili olan fırtına altı kişinin ölümüne sebep oldu, birçok ülkede uçak ve tren seferleri durduruldu.

Almanya demiryolları Deutsche Bahn, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada ülke çapında bütün uzun mesafeli tren seferlerini durdurduklarını açıklarken, Hollanda'da da saatte 140 kilometre hızla esen rüzgar sebebiyle tren ve uçak seferleri durduruldu.

Almanya’nın "Friederike” isimini verdiği fırtına nedeniyle ülkenin batısında yer alan ve Hollanda ile komşu olan Emmerich kentinde 59 yaşında bir adam, kamp yaptığı alanda üstüne ağaç düşmesi sonucunda hayatını kaybederken, ülke çapında çok sayıda kişi de yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyalatinde yer alan Lippstadt'ta da 68 yaşındaki bir kamyon şöförü, fırtına nedeniyle kaza yaparak hayatını kaybetti.

Hollanda’nın Olst kentinde bir erkek üstüne düşen agaç dalıyla hayatını kaybederken, başka bir erkek de ülkenin Almanya sınırına yakın bir yolunda seyir halindeyken fırtına sebebiyle kökünden sökülen ağacın arabasına çarpması nedeniyle öldü.