HABER

Avrupa'da Göçmenlik Konusunda Fikir Ayrılığı

22.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Dört Doğu Avrupa ülkesi lideri göçmenlikle ilgili yapılacak acil toplantıya katılmama kararı aldı.  Macaristan Başbakanı Viktor Orban kendisi dahil, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan Vişegrad grubunun dört üyesinin de görüşmelere katılmayacağını söyledi

Avrupa'da Göçmenlik Konusunda Fikir Ayrılığı

Dört Doğu Avrupa ülkesi lideri göçmenlikle ilgili yapılacak acil toplantıya katılmama kararı aldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban kendisi dahil, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan Vişegrad grubunun dört üyesinin de görüşmelere katılmayacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ülkesinin sığınma talep edenlerin Avrupa Birliği içinde dağıtılması planına karşı olduğunu söyleyerek “Bu süreçte yer almaya niyetimiz yok” diye konuştu.

Göç konusundaki katı tutumuyla bilinen Orban, ivedilikle planlanan toplantı ve Almanya hükümeti içinde ülkenin göç politikasıyla ilgili yaşanan krize değinerek, “Ülkelerin kendi iç politikalarında zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Ancak bu kafalarda bir pan-Avrupa karışıklığı yaratmamalı” dedi.

Macaristan son olarak sığınmacıların ve onlara yardım edenlerin hapse atılmasının önünü açabilecek bir anayasa değişikliğini kabul etmişti.

Macaristan Başbakanı ayrıca Vişegrad grubu üyesi ülkelerin Avrupa’ya sığınmacı statüsüyle gelmek isteyenler için Afrika’da ön güvenlik taramasından geçirilecekleri merkezler oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi. Bu fikir İtalya’dan da destek gördü.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Koalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladıKoalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı
Trump: ‘Aileleri Yeniden Birleştirmek İçin Talimat Verdim’Trump: ‘Aileleri Yeniden Birleştirmek İçin Talimat Verdim’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

Koalisyon, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.