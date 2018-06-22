Avrupa'da Göçmenlik Konusunda Fikir Ayrılığı

Dört Doğu Avrupa ülkesi lideri göçmenlikle ilgili yapılacak acil toplantıya katılmama kararı aldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban kendisi dahil, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan Vişegrad grubunun dört üyesinin de görüşmelere katılmayacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ülkesinin sığınma talep edenlerin Avrupa Birliği içinde dağıtılması planına karşı olduğunu söyleyerek “Bu süreçte yer almaya niyetimiz yok” diye konuştu.

Göç konusundaki katı tutumuyla bilinen Orban, ivedilikle planlanan toplantı ve Almanya hükümeti içinde ülkenin göç politikasıyla ilgili yaşanan krize değinerek, “Ülkelerin kendi iç politikalarında zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Ancak bu kafalarda bir pan-Avrupa karışıklığı yaratmamalı” dedi.

Macaristan son olarak sığınmacıların ve onlara yardım edenlerin hapse atılmasının önünü açabilecek bir anayasa değişikliğini kabul etmişti.

Macaristan Başbakanı ayrıca Vişegrad grubu üyesi ülkelerin Avrupa’ya sığınmacı statüsüyle gelmek isteyenler için Afrika’da ön güvenlik taramasından geçirilecekleri merkezler oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi. Bu fikir İtalya’dan da destek gördü.

