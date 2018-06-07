HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Avrupa’da kokain kullanımında artış

07.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Latin Amerika’da kokain üretimindeki artışın Avrupa’da bu maddenin tüketimini artırdığı tespit edildi.

Avrupa’da kokain kullanımında artış

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) raporuna göre, Latin Amerika'da artan kokain üretiminin etkileri Avrupa'da da hissediliyor. EMCDDA yöneticisi Alexis Goosdeel, kokain fiyatlarının sabit kaldığını, diğer yandan Avrupa piyasasında bu uyuşturucunun geçen on yıl içindeki en saf haline ulaştığını söyledi.

Kokain, büyük ölçüde İber Yarımadası üzerinden Avrupa'ya geliyordu. Ancak Brüksel'de açıklanan EMCDDA'nın raporuna göre maddenin kıtaya ithalatında konteyner limanlarının giderek daha fazla tercih edilmesi rota değişikliğine neden oldu. Bu rota değişikliğine bağlı olarak 2016 yılında Belçika'nın en fazla kokainin ele geçirildiği ülke olan İspanya'yı geride bıraktığı görüldü.

EMCDDA, geçen yıl 28 AB ülkesine ek olarak Norveç ve Türkiye'de 15-34 yaş aralığındaki yaklaşık 2,3 milyon kişinin kokain kullandığını tahmin ediyor.

Rapora göre artan kokain kullanımına işaret eden bir diğer etken de incelenen atık sularda bulunan kokain kalıntıları. Atık suların analiz edildiği 31 Avrupa şehrinde en fazla kalıntıya Belçika, İspanya, Hollanda ve İngiltere'de rastlandı. Almanya'daki şehirler arasında ise Berlin'de yüksek miktarda sentetik bir uyuşturucu olan ekstazi (MDMA) kalıntıları bulundu.

Sentetik uyuşturucu kullanımı arttı

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, küreselleşmenin etkilerinin uyuşturucu pazarında da belirgin bir biçimde hissedildiğine dikkat çekti. Avramopoulos, Latin Amerika ve Asya'dan artan uyuşturucu ithalatının yanı sıra Avrupa'da da özellikle sentetik uyuşturucu üretiminde artış görüldüğünü söyledi.

EMCDDA'nın raporunda da özellikle sentetik uyuşturucularda Avrupa'nın önemli bir ihracatçı haline geldiği kaydedildi.

Britanya'da eroine bağlı ölümler arttı

Raporda, eroin tüketiminde ise önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ne var ki, güncel veriler Avrupa'da özellikle Britanya'da eroine bağlı ölümlerin sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu uyuşturucunun kullanımına bağlı en fazla ölümün görüldüğü ülke ise 15-64 yaş aralığında her bir milyonda 132 ölümle Estonya oldu.

Avrupa'da en fazla tüketilen uyuşturucunun ise 15-34 aralığındaki 17,2 milyon kişinin kullandığı esrar olduğu belirtildi.

Goosdeel, esrarın yasallaştırılması konusunda dünyanın birçok yerinde çeşitli düzenlemelere gidildiğine dikkat çekti. Halihazırda ABD'de esrar üretimine dayalı bir endüstri oluşmakta iken, Kanada'da da esrarın yasallaştırılması bekleniyor. Goosdeel, Meksika ve Kolombiya'nın da benzer bir girişimde bulunabileceğini söylüyor. EMCCDDA yöneticisi, bu yasallaştırmaların Avrupa için sonuçlarını öngörmenin ise henüz mümkün olmadığını belirtiyor.

AFP/SÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Trump’ı Zorlu Bir G-7 Zirvesi BekliyorTrump’ı Zorlu Bir G-7 Zirvesi Bekliyor
Amerika Heyeti Menbiç’teAmerika Heyeti Menbiç’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.