Avrupa’da kokain kullanımında artış

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) raporuna göre, Latin Amerika'da artan kokain üretiminin etkileri Avrupa'da da hissediliyor. EMCDDA yöneticisi Alexis Goosdeel, kokain fiyatlarının sabit kaldığını, diğer yandan Avrupa piyasasında bu uyuşturucunun geçen on yıl içindeki en saf haline ulaştığını söyledi.

Kokain, büyük ölçüde İber Yarımadası üzerinden Avrupa'ya geliyordu. Ancak Brüksel'de açıklanan EMCDDA'nın raporuna göre maddenin kıtaya ithalatında konteyner limanlarının giderek daha fazla tercih edilmesi rota değişikliğine neden oldu. Bu rota değişikliğine bağlı olarak 2016 yılında Belçika'nın en fazla kokainin ele geçirildiği ülke olan İspanya'yı geride bıraktığı görüldü.

EMCDDA, geçen yıl 28 AB ülkesine ek olarak Norveç ve Türkiye'de 15-34 yaş aralığındaki yaklaşık 2,3 milyon kişinin kokain kullandığını tahmin ediyor.

Rapora göre artan kokain kullanımına işaret eden bir diğer etken de incelenen atık sularda bulunan kokain kalıntıları. Atık suların analiz edildiği 31 Avrupa şehrinde en fazla kalıntıya Belçika, İspanya, Hollanda ve İngiltere'de rastlandı. Almanya'daki şehirler arasında ise Berlin'de yüksek miktarda sentetik bir uyuşturucu olan ekstazi (MDMA) kalıntıları bulundu.