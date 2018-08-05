Avrupa'da rekor sıcaklık hayatı felç etti

Sıcak hava İspanya, Fransa ve Almanya'nın da aralarında olduğu çok sayıda Avrupa ülkesini etkisi altına almış durumda.Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak hava dalgası rekor sıcaklıkların gözlenmesine neden oluyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da sıcaklık, Cumartesi günü 44 santigrat dereceye çıkarak 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Lizbon'da en yüksek sıcaklık 1981 yılında 43 santigrat derece olarak kaydedilmişti.
Portekiz'de hafta sonu en yüksek sıcaklık ise ülkenin orta kesimlerinde yer alan Alvega'da görüldü. Bölgede sıcaklık 46.8 santigrat derece seviyesine ulaştı. Portekiz'de ölçülen en yüksek sıcaklık 2003'te 47.4 santigrat olmuştu.
Sıcak hava, Portekiz'de orman yangınlarına da neden oldu. Algarve bölgesinde bin hektarlık alan kül oldu. 700 kişilik itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına alma çabası sürüyor.
İber Yarımadası'nı etkisi altına alan sıcak ve tozlu havanın arkasında Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yatıyor.
İspanya'da 41 bölge için uyarı
Sıcak hava dalgası İspanya'da da rekor sıcaklıkların görülmesine neden oldu. Termometrelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması üzerine yetkililer, ülkedeki 50 bölgeden 41'i için sıcaklık uyarısı yaptı. Sıcak havanın özellikle yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.
Fransa'da ise artan sıcaklık nedeniyle dört nükleer santralde enerji üretimi geçici olarak durduruldu.
İsviçre'de askerler üniforma çıkardı
Artan sıcaklıklar karşısında İsviçre ordusu askerlere, üniforma yerine şort ve tişört giyme esnekliği tanıdı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise patilerinin asfaltın sıcaklığından olumsuz etkilenmesini önlemek için polis köpeklerine özel ayakkabılar giydirildi.
Sıcak hava karşısında Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn da trenlerin geç kalması durumunda yolculara ücretsiz su verileceğini duyurdu.
Meteoroloji uzmanları, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ilk günlerine dek etkisini sürdüreceğini belirtiyor.
DW,AP/ÖA,BW
© Deutsche Welle Türkçe
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