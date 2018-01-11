Avrupa'da savaş! Ukrayna'dan şoke eden fotoğraflar

Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yeniden şiddetlendi, ordu birlikleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ağır silahlar kullanıyor.

Reuters haber ajansı, Donetsk bölgesindeki Novoluhanske'de Ukrayna askerlerinin ayrılıkçılara top atışı yaptığı fotoğrafları servis etti. Maksim Levin imzalı iki kareden birinin gece, diğerinin ise gündüz çekildiği görülüyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde ise, Debeltseve'de patlama seslerinin duyulduğu aktarılıyor.

10 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna'da dördüncü yılını doldurmak üzere olan çatışmalar, bugüne kadar 10 binden fazla insanın ölümüne yol açtı.

ESİR DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTI

Taraflar, son olarak 2017'nin son günlerinde bugüne kadar ki en büyük esir değişimini gerçekleştirmişti. Ukrayna 260 ayrılıkçıyı serbest bıraktı, isyancılar ise 70 esiri Ukrayna ordusunun kontrol ettiği bölgeye gönderdi.

Ukrayna'da patlak veren gösterilerin ardından yönetimin değişmesiyle, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında Nisan 2014'te çatışmalar başlamıştı. Savaş sırasında Kırım'ı ilhak eden Rusya, halen Batılı devletlerin yaptırımı altında.