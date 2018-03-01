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Avrupa'da Sibirya soğuğu: 48 kişi öldü

01.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Avrupa'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava dalgası nedeniyle toplam 48 kişi hayatını kaybetti.

Sibirya soğuklarının haftasonu itibariyle etkisini kaybetmeye başlaması bekleniyor.Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonucu son altı gün içerisinde yaşamını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı. Çarşamba gecesi sıcaklığın yer yer -20 dereceye kadar düştüğü Avrupa'da, Belçika ve İsviçre yılın en soğuk gecesini yaşadı.

Polonya'da 18 kişi, Çekya'da altı kişi, Litvanya'da beş kişi, Fransa ve Slovakya'da dörder kişi, İtalya, Sıbristan, Romanya ve Slovenya'da ikişer kişi, İtalya'da ise bir kişi dondurucu soğuk nedeniyle öldü. Yaşamını yitirenler arasında evsizlerin de yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle Almanya'da sığınma evlerine kapılarını 24 saat açık tutma çağrısı yapıldı.

İngiliz basını tarafından "Doğunun Canavarı" olarak adlandırılan Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa'nın büyük bir kısmını kar altında bıraktı.

Hırvatistan'ın Delnice kasabasında kar kalınlığı 182 santimetreye ulaştı. Almanya'nın en yüksek dağı olan Zugspitze'de Salı gecesi sıcaklık sıfırın altında 30,5 santigrat dereceye kadar düştü.

Kar yağışı Cenevre'de hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Ayda 1.5 milyon yolcunun seyahat ettiği Cenevre havalimanı, belirsiz bir süreliğine hava trafiğine kapatıldı. Bu sabah açılan İskoçya' daki Glasgow havalimanında da çoğu uçuş iptal edildi.

Kosova, Arnavutluk, Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz'in büyük bölümünde de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. 6 gün içerisinde 48 kişinin hayatını kaybettiği Sibirya soğuklarının, haftasonu itibariyle Avrupa'nın büyük bir kısmında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rtr,AFP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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