Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'ye Afrin tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) liderleri arasındaki toplantı öncesinde Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'ye Afrin konusunda eleştiriler geldi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na dayanak olarak Birleşmiş Milletler sözleşmesinin (BM) 51. maddesini göstermesini "çok ama çok güçsüz" bulduğunu söyledi. Asselborn bu durumu AB'nin Türkiye'ye açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.

BM sözleşmesinin 51. Maddesi, BM üyelerinden herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması halinde, "BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek ilgili ülkeye meşru müdafaa hakkı tanımasını" öngörüyor.

"Ciddi çelişki"

Suriye'deki gelişmeleri takip eden gözlemevi ve sivil toplum kuruluşlarının Afrin operasyonu sırasında sivil ölümlerin olduğu yönündeki açıklamalarını ve Türkiye'nin bu iddiaları reddetmesini değerlendiren Asselborn, "Türkiye'nin öne sürdüğü argümanlar ile gerçekler arasında ciddi bir çelişki" olduğunu ifade etti.