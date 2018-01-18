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Avrupa'nın en büyük cezaevinde isyan

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 18:07 | Son Güncelleme 8 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Fleury-Merogis cezaevinde mahkumların başlattığı isyanın bastırıldığı belirtildi.

Avrupa'nın en büyük cezaevinde isyan

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı.

BFMTV kanalı Paris'in güneyindeki Fleury-Merogis cezaevinde 123 mahkumun hücrelerine dönmeyi reddettiğini ve bu nedenle polisin operasyon başlattığını duyurdu.

MAHKUMLAR TALEPLERİNİ AÇIKLAMADI
Cezaevi yönetimi şiddet olaylarının yaşanmadığını ancak mahkumların henüz herhangi bir talepte bulunmadığını açıkladı.

GARDİYANLAR CEZAEVİNDEKİ SORUNLAR NEDENİYLE EYLEM YAPMIŞTI
Diğer yandan aynı cezaevinde pazartesi günü yüzlerce infaz koruma memuru (gardiyan) mahkumların kendilerine yönelik şiddet eylemleri, yetersiz personel ve tehlikeli eski cihatçı mahkumlarla nasıl baş edileceği konusundaki eksik yasal düzenlemeler nedeniyle protesto gösteri yapmıştı.

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cezaevi Fransa isyan

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