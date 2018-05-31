Avrupa'nın gözü Trump'ın gümrük vergisi kararında

ABD Ticaret Bakanı, gerilim tırmandığı takdirde bunun AB'nin suçu olacağını söyledi.Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ve diğer bazı ülkeler için tanıdığı muafiyet süresi Cuma günü doluyor.

Trump'ın muafiyet süresini uzatmaması ve bunun sonucunda AB'nin misilleme önlemleri almasıyla birlikte transatlantik ilişkilerinde gerilimin daha da tırmanması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin konuya ilişkin kararının Perşembe günü "piyasalar açıldıktan ya da kapandıktan sonra" açıklanacağını söyledi. Perşembe günü Le Figaro'ya verdiği mülakatta Ross, AB ile bir "ticaret savaşı istemediklerini" kaydetti. Trump'ın ilgili kararı sonrasında Berlin, ABD Başkanına "ticaret savaşı" uyarısı yapmış, Trump da buna Twitter üzerinden yanıt vererek "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" demişti.

Ross, AB'nin ABD'ye karşı misilleme yapması ihtimaline de değindi. Ross, "Misilleme önlemleri alıp almama kararı Avrupa Birliği'ne ait. Eğer alırsa bir sonraki soru şu olur: Trump buna nasıl tepki verecektir? Çin misilleme yapmaya karar verdiğindeki tepkisini gördünüz" ifadelerini kullandı.