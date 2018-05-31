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Avrupa'nın gözü Trump'ın gümrük vergisi kararında

31.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

ABD'nin ek gümrük vergisi konusunda AB'ye uyguladığı muafiyet süresi dolmak üzereyken, henüz taraflar arasında bir anlaşmaya varılmadı.

Avrupa'nın gözü Trump'ın gümrük vergisi kararında

ABD Ticaret Bakanı, gerilim tırmandığı takdirde bunun AB'nin suçu olacağını söyledi.Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ve diğer bazı ülkeler için tanıdığı muafiyet süresi Cuma günü doluyor.

Trump'ın muafiyet süresini uzatmaması ve bunun sonucunda AB'nin misilleme önlemleri almasıyla birlikte transatlantik ilişkilerinde gerilimin daha da tırmanması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin konuya ilişkin kararının Perşembe günü "piyasalar açıldıktan ya da kapandıktan sonra" açıklanacağını söyledi. Perşembe günü Le Figaro'ya verdiği mülakatta Ross, AB ile bir "ticaret savaşı istemediklerini" kaydetti. Trump'ın ilgili kararı sonrasında Berlin, ABD Başkanına "ticaret savaşı" uyarısı yapmış, Trump da buna Twitter üzerinden yanıt vererek "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" demişti.

Ross, AB'nin ABD'ye karşı misilleme yapması ihtimaline de değindi. Ross, "Misilleme önlemleri alıp almama kararı Avrupa Birliği'ne ait. Eğer alırsa bir sonraki soru şu olur: Trump buna nasıl tepki verecektir? Çin misilleme yapmaya karar verdiğindeki tepkisini gördünüz" ifadelerini kullandı.

Ross, "Eğer taraflar arasında gerilim tırmanırsa bu AB misilleme uygulama kararı aldığından ötürüdür" dedi.

Çarşamba günü Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) toplantısında bir araya gelen Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un görüşmesinde ilerleme kaydedilemedi. Buna rağmen tarafların süre dolmadan bir son dakika anlaşmasına varmasının ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.

Mart ayında Donald Trump ABD'ye ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. AB üyeleri dahil bazı ülkeleri ek gümrük vergisinden 1 Haziran tarihine kadar muaf tutan Trump, Brüksel'e konuyu bu tarihe kadar müzakere etmeyi önermişti. ABD'den kalıcı muafiyet isteyen Avrupa Komisyonu ise "tehdit altında müzakere edilmeyeceğini" açıklamıştı.

DW,AP,dpa/BÜ,ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

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