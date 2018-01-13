 Avrupa’ya geçmek isteyen 29 göçmen fırtınaya yakalandı

Io Chokona / Atina, 13 Ocak, (DHA)- 29 sığınmacı taşıyan tekne Avrupa'ya geçmek üzereyken fırtınaya tutulunca Yunanistan'ın Kefalonia adasına çıkmak zorunda kaldı. Kötü hava şartları dolayısıyla arızalanan ve fırtınaya yakalanan tekne Kefalonia'nın Liksuri bölgesine yanaştı. Ada halkı 10'u çocuk, 5'i kadın olan 29 göçmene yiyecek ve elbise verip gereken yardımı yaptı. Daha sonra göçmenler bir devlet binasında ağırlandı. Bugün Atina'ya sevk edilecekleri açıklandı.
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