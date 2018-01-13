HABER

 Avrupa’ya geçmek isteyen 29 göçmen fırtınaya yakalandı

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Io Chokona / Atina, 13 Ocak, (DHA)- 29 sığınmacı taşıyan tekne Avrupa'ya geçmek üzereyken fırtınaya tutulunca Yunanistan'ın Kefalonia adasına çıkmak zorunda kaldı. Kötü hava şartları dolayısıyla arızalanan ve fırtınaya yakalanan tekne Kefalonia'nın Liksuri bölgesine yanaştı. Ada halkı 10'u çocuk, 5'i kadın olan 29 göçmene yiyecek ve elbise verip gereken yardımı yaptı. Daha sonra göçmenler bir devlet binasında ağırlandı. Bugün Atina'ya sevk edilecekleri açıklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.