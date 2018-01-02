Avrupa'yı 2018'de hangi sürprizler bekliyor?

AFP

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa politikasından bir şey öğrendiysek o da tahmin yapmanın bahis oynamaktan daha zor olduğu.

Bir yıl önce Fransa'da cumhurbaşkanlığını ve ülkenin parlamentosunu Macron etkisinin saracağını nereden bilebilirdik?

Almanya siyasetindeki zorlukları ya da Katalan bağımsızlık patlamasını kim tahmin edebilirdi?

Ancak Brexit'in Avrupa Birliği (AB) ajandasına hüküm süreceğini biliyorduk, ki 2018'de de öyle olacak.

Avrupa'ya şüpheyle yaklaşmak ana akım oluyor2017 yılında Avrupa Birliği'nin geleceği daha aydınlık gözüküyordu.

Brexit konusunda birlik olmuş, önceleri ağız dalaşı yapan birlik ülkeleri başmüzakerecileri Michel Barnier çizgisinde buluşmuşlardı.

Euro bölgesi yükseliyordu, yasadışı göç oranları aşağı iniyordu. Aşırı sağcı, popülist, merkez karşıtı, Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşan siyasetçiler, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Almanya'daki seçimlerin ardından merkezi bir konuma ulaşmayı başaramadılar.

Ancak Avrupa Birliği elması 2017'de tüm yıl boyunca parlak olmadı.