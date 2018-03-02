Avrupa'yı saran Sibirya soğuklarında ölü sayısı 55'e ulaştı

Avrupa kıtasında etkisini gösteren Sibirya soğukları 55 kişinin ölümüne neden oldu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşanan kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, tren seferleri durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi ve eğitime ara verildi.

Kara kış koşulları nedeniyle 21'i Polonya'da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu evsizlerdi.

İspanya ve İtalya'da da hava koşulları nedeniyle can verenler oldu. İspanya'da hayatını kaybeden üç kişiden biri terk edilmiş bir kamyonda yaşayan evsiz bir adamdı.

AFP Slovakya'da yedi, Çek Cumhuriyeti'nde altı, Litvanya'da beş, Fransa'da dört, Sırbistan'da iki, İtalya, Slovenya, Romanya, İngiltere ve Hollanda'da birer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 bin evsiz insan için acil barınaklar kuruldu.

"Doğudan gelen canavar"

İngilizler, Sibirya soğuklarına "Doğudan gelen canavar", İsveçliler "Kartopu", Finlandiyalılar "Çarşamba" ve Hollandalılar ise "Sibirya ayısı" olarak tanımlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı.