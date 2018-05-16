Avukat Bolaç: Barış Atay'ın gözaltı gerekçesi Twitter paylaşımı

Avukat Bolaç, "Yusuf Yerkel adlı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına kadar yükselen, Soma'daki katliam sonrası yerde olan birine tekme atan bir kişiyle ilgili olarak bir tweet atmıştı. Yusuf Yerkel'in milletvekili aday adayı olduğuna dair bir söylem vardı. Bu söylem sonrasında Yerkel dört yıl sonra Twitter adresinden, bu olaya karıştığım için özür diliyorum. Yerde tekmelediğim kişiyle de konuştum, helallik istedim gibi bir şey yazmıştı. Bunun üzerine Barış da özür dileyerek kurtulamazsınız, yargılanacaksınız şeklinde bir tweet atmıştı. Bu kişileri affeden kişileri de unutmayacağız demişti" şeklinde konuştu.

Bolaç, müvekkilinin 13 Mayıs 2018 tarihindeki söz konusu tweetinin hiçbir hakaret, tehdit içermediğini ve paylaşımda suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını ancak buna rağmen sözlerinin "kin ve düşmanlığa tahrik etmek" olarak kabul edildiğini belirtti.

DW Türkçe’ye konuşan Bolaç, "Attığı tweette insanlara yargılanacaksın ben bunun peşini bırakmayacağım, hukuk devletinde senden hesap soracağım demesi nasıl bir tehdit ya da kin ve düşmanlığa tahrik ediyor bunu bilmiyorum. Bundan dolayı bir insan hakkında gözaltı kararı alıp, özgürlüğünde mahrum etmek ve sonrasında yargılama safhasına geçilmesi doğru bir şey değil. Ancak bu olabiliyorsa, yargılamanın sonucunu kestirmek mümkün değil" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısı

Avukat Bolaç ayrıca Salı günü Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde Barış Atay'a yönelik "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlığıyla yazdığı yazıyı da hatırlattı.

"Ahmet Hakan, ben bunu Meral Akşener'e ve Muharrem İnce'ye söylemiştim diyecek. Çünkü yazısında öyle bir durum var. Ancak dün itibariyle savcılık gözaltı kararı veriyor" diyen Bolaç, yine de gözaltı gerekçesinin bu yazıyla bağlantılı olmadığını umduklarını sözlerine ekledi.