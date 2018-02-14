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Avukatı Trump İçin Kendi Cebinden Ödeme Yapmış

14.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

Avukat Michael Cohen, Stormy Daniels ismi ile bilinen porno yıldızı Stephanie Clifford’a, Trump’la ilişkisi konusunda 2016 başkanlık seçimleri öncesi sessiz kalması için ödeme yaptığını belirtti

Avukatı Trump İçin Kendi Cebinden Ödeme Yapmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın şahsi avukatı, Trump’ın 12 yıl önce cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızına, kendi cebinden 130 bin dolar ödediğini açıkladı.

Avukat Michael Cohen, Stormy Daniels ismi ile bilinen Stephanie Clifford’a, 2016 başkanlık seçimleri öncesi sessiz kalması için ödeme yaptığını belirtti.

Cohen açıklamasında, “2016’da, şahsi bankam aracılığıyla Stephanie Clifford’a kendi hesabımdan 130 bin dolar ödeme yaptım” dedi.

Cohen ayrıca ne Trump’a ait şirketlerin ne de Trump’ın başkanlık kampanyasının bu işlemle ilgili olduğunu söyledi. Michael Cohen, kendisine daha sonra doğrudan ya da dolaylı bir ödeme yapılmadığını da vurguladı.

10 yıldan fazla bir süredir Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen, “Bir şeyin yalan olması, zarar veremeyeceği anlamına gelmez. Donald Trump’ı her zaman koruyacağım” dedi.

Avukatı, Başkan’ın bu ödemeden haberdar olup-olmadığıyla ilgili açıklama yapmadı; ancak daha önce Trump’ın Clifford ile olan ilişkisini reddetmişti.

Trump’la ilişkisiyle ilgili konuşmaması için Stephanie Clifford’a 2016’nın Ekim ayında ödeme yapıldığı iddiasını ilk olarak Wall Street Journal gündeme taşımıştı.

Haberin yayınlanması sonrasında 'Common Cause' adlı bir sivil toplum örgütü, Federal Seçim Komisyonu’na şikayette bulunmuş ve ödemenin kaynağının soruşturulmasını talep etmişti.

Geçen Ocak ayında da In Touch dergisi, Stephanie Clifford ile 2011’de yaptığı röportajı yeniden yayımladı. Clifford o röportajda, Melania Trump’ın Barron’u doğurmasından kısa bir süre sonra Tahoe Gölü’nde Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne sürmüştü.

Ancak geçen ayın sonunda Stormy Daniels adına bir açıklama yayınlandı. Açıklamada böyle bir ilişkinin yaşanmadığı bilgisi yer aldı. Ancak aynı gün televizyonda konuşan oyuncu, bu açıklamayı reddetti ve imzanın kendisine ait olmadığını söyledi.

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