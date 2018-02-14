Avukatı Trump İçin Kendi Cebinden Ödeme Yapmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın şahsi avukatı, Trump’ın 12 yıl önce cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızına, kendi cebinden 130 bin dolar ödediğini açıkladı.

Avukat Michael Cohen, Stormy Daniels ismi ile bilinen Stephanie Clifford’a, 2016 başkanlık seçimleri öncesi sessiz kalması için ödeme yaptığını belirtti.

Cohen açıklamasında, “2016’da, şahsi bankam aracılığıyla Stephanie Clifford’a kendi hesabımdan 130 bin dolar ödeme yaptım” dedi.

Cohen ayrıca ne Trump’a ait şirketlerin ne de Trump’ın başkanlık kampanyasının bu işlemle ilgili olduğunu söyledi. Michael Cohen, kendisine daha sonra doğrudan ya da dolaylı bir ödeme yapılmadığını da vurguladı.

10 yıldan fazla bir süredir Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen, “Bir şeyin yalan olması, zarar veremeyeceği anlamına gelmez. Donald Trump’ı her zaman koruyacağım” dedi.

Avukatı, Başkan’ın bu ödemeden haberdar olup-olmadığıyla ilgili açıklama yapmadı; ancak daha önce Trump’ın Clifford ile olan ilişkisini reddetmişti.