Avukatları Trump’ın Mueller’ın Sorularını Yanıtlamasını İstemiyor

New York Times gazetesinin haberine göre, avukatları Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’in sorularını yanıtlaması fikrini desteklemiyorlar.

Gazeteye göre avukatları, Başkan’ın yanlış ya da tutarsız açıklamalar yapmasından, bu sebeple de kendini federal soruşturma yetkililerine yalan söyler konuma sokmasından ve resmi suçlamalara açık hale gelmesinden endişe ediyor. Habere göre Trump’ın avukatları Mueller’ın Başkan’ı Rusya soruşturmasının herhangi bir aşamasında yasal olarak sorgulamaması gerektiği görüşünde.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarını her seferinde reddetmesine ve kendisine soru yöneltilmek istenmesine anlam veremediğini söylese de, özel savcı Mueller’ın sorularını yanıtlama konusunda istekliydi.

Başkan Trump’ın sorgulamaya dahil olmayı reddetmesi halinde Mueller’ın kendisine celp gönderme ihtimali de var. Ancak Trump’ın avukatları, Mueller’ın Beyaz Saray’la hukuk mücadelesine girmek istemeyeceğini düşünüyor.

Mueller’ın ekibi, Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimine müdahalesi ve Trump’ın FBI Başkanı James Comey’i kovarak adaleti engelleyip-engellemediği konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiden çok sayıda Beyaz Saray yetkilisi ve Başkan’ın seçim kampanyasına dahil olan isimlerle konuştu.