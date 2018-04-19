Avustralya: Bankaya ölmüş müşterilerinden hizmet ücreti alma suçlaması

Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank of Australia (CBA) öldüğü bilinen müşterilerinden aidat toplamaya devam ettiği gerekçesiyle soruşturulmaya başlandı.
CBA kamu soruşturmasında bazı mali danışmanlarının ölmüş müşterilerin hesaplarından hizmet ücreti aldığını açıkladı.
Bir vakada mali danışmanın, 10 yıldan uzun süre önce ölmüş müşterisinden ücret aldığı belirtildi.
Avustralya'da ülkenin mali kuruluşlarıyla ilgili büyük bir kamu soruşturması yapılıyor.
Başbakan Malcolm Turnbull, geçen yıl mali kuruluşlarda ortaya çıkan bir dizi skandalın ardından soruşturma yapılması talimatı vermişti.
CBA, bankanın düzenli bir şekilde müşterilerinden aslında verilmeyen ücretleri topladığını ifadde etti.
Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Marianne Petroviç, ölmüş müşterilerinden de ücret aldığını açıkladı.
Bir mali danışmanın 2004'te ölen müşterilerinden 2015'e dek aidat aldığı belirtildi.
Araştırma komisyonuna, olaya karışan mali danışmanların, bankadan uyarı cezası aldıkları anlatıldı.
CPA daha önce de kara para aklamayla mücadel yasalarını ihlal iddaları ve uygunsuz mali danışmanlık verme suçlamalarıyla soruşturulmuştu.
Avustralya Maliye Bakanı Scott Morrison. banka yöneticilerinin soruşturmaya sunulacak kayıtlarla, hapis de dahil ağır cezalar alabileceği uyarısında bulundu.
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