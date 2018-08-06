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Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız

06.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinin bir "kuraklık diyarı" haline geldiği uyarısında bulundu ve zorluk çeken çiftçilere yardım için yeni önlemler açıkladı.

Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız

Yeni yardım paketinde çiftçilere 104 milyon dolar tutarında ek ödeme ve psikolojik yardım yapılacak.

Yeni paketle hükümetin çiftçilere ayırdığı yardım miktarı 576 milyon dolara çıkacak.

Güney yarımküredeki ülkede kış aylarının yaşanmasına karşın, Avusturalya'nın doğusundaki bazı yerlerde şimdiye dek görülen en kötü kuraklık yaşanıyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve tarım üretiminin dörtte birini yapan New South Wales eyaletinin yüzde 99'unda kuraklık hakim.

Eyaletteki bir çiftlikte yeni önlemleri duyuran Turnbull "Şu anda bir kuraklık ve sele yol açan yağmurlar diyarıyız. Bunun farkındayız. İklim çok değişken olabiliyor. Avustralyalı çiftçiler dayanıklıdır, iyi yöneticilerdir ama bu gerçekten başa çıkması zor olabiliyor" dedi.

Turnbull'ın teselli etmeye çalıştığı bir yardım görevlisi de ağlayarak "Her gün bir çiftçi ailesini ziyaret ediyorum ve bir gün çok geç kalmış olabileceğimden kaygı duyuyorum. Durum bu kadar kötü" diye konuştu.

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Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull Avustralya kuraklık çiftçiler tarım

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