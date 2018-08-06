Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız

Yeni yardım paketinde çiftçilere 104 milyon dolar tutarında ek ödeme ve psikolojik yardım yapılacak.
Yeni paketle hükümetin çiftçilere ayırdığı yardım miktarı 576 milyon dolara çıkacak.
Güney yarımküredeki ülkede kış aylarının yaşanmasına karşın, Avusturalya'nın doğusundaki bazı yerlerde şimdiye dek görülen en kötü kuraklık yaşanıyor.
Ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve tarım üretiminin dörtte birini yapan New South Wales eyaletinin yüzde 99'unda kuraklık hakim.
Eyaletteki bir çiftlikte yeni önlemleri duyuran Turnbull "Şu anda bir kuraklık ve sele yol açan yağmurlar diyarıyız. Bunun farkındayız. İklim çok değişken olabiliyor. Avustralyalı çiftçiler dayanıklıdır, iyi yöneticilerdir ama bu gerçekten başa çıkması zor olabiliyor" dedi.
Turnbull'ın teselli etmeye çalıştığı bir yardım görevlisi de ağlayarak "Her gün bir çiftçi ailesini ziyaret ediyorum ve bir gün çok geç kalmış olabileceğimden kaygı duyuyorum. Durum bu kadar kötü" diye konuştu.
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Eski Bakan'dan sonra şimdi de müsteşar uyardı! 'Biyolojik silah üretip bize karşı kullanabilirler'
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 1 yorum