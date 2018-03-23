Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Avustralya'da yaklaşık 150 balina kıyıya vurdu. Kıtanın en batı ucunda yer alan Hamelin Körfezi'nde sahile vuran dev balinaları, bir balıkçı fark etti.
Batı Avustralya yetkilileri balinaların yarıya yakınının ölü olduğunu bildiriyor.
Kurtarma ekipleri, hayata tutunmaya çalışan balinaları okyanusa döndürmek için yoğun çaba sarfediyor.
Sahilde aynı zamanda köpek balığı alarmı verildi. Yetkililer, bölgede yaşayanlardan kıyıdan uzak durmalarını istiyor.
Kısa yüzgeçli kara balina topluluğunun karaya vuran en büyük gruplardan biri olduğu belirtiliyor.
Boyları beş metreyi bulan kara balinalar, çoğunlukla tropikal sularda yaşıyor.
Batı Avustralya'da 1996 yılında uzun yüzgeçli 320 kadar balina kıyıya vurmuştu.
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