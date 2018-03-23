Avustralya'da 150'ye yakın balina karaya vurdu

150 civarında balinanın birden Avustralyla'nın batısında sahile vurması üzerine dev bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyıya vuran hayvanlar önce Perth'in 300 km güneyindeki Hamelin koyunda avlanan balıkçılar tarafından görüldü.

Batı Avustralya bölgesi yetkilileri kıyıya vuran hayvanların yarısının zaten ölmüş olduğunu açıkladılar.

Doğayı koruma görevlileri sağ kalanları kurtarmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

Bio-çeşitlilik ve Doğayı koruma dairesinden Jeremy Chick "Hayvanların ne kadar güçlü olduğu, havadaki rüzgar ve nem oranı gibi faktörler onları tam olarak ne zaman denize itebileceğimizi belirleyecek" diye konuştu.

Yetkililer kıyıya vuranların kısa yüzgeçli pilot balinalar olduğunu ve bunun daha önce de topluca kıyıya vurabilen bir tür olarak bilindiğini söylüyorlar.

Avustralya Radyo Televizyon Kurumu onlarca kurtarma görevlisinin kıyıda balinaların yanında olduğunu bildirdi.

'**Köpek balığı alarmı'**

Yetkililer bölgede aynı zamanda köpek balığı alarmı vererek insanları denizden uzak durmaya da çağırdılar.