Avustralya'da bir adam köpeğini kurtarmaya çalışırken öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Avustralya'da bir adam köpeğini zehirli yılandan korumaya çalışırken hayatını kaybetti.
Avustralya'da Sidney kentinin kuzeyinde yer alan Tamworth bölgesinde ismi verilmeyen 24 yaşındaki bir adam, köpeğini zehirli bir yılandan korumaya çalışırken yılan tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.
Yerel polis Josh McKenzie hayatını kaybeden kişiyle ilgili ABC News'a yaptığı açıklamasında, "Köpeğinin bahçedeki havlamalarını duyunca dışarı çıktı ve köpeğini Avustralya'da zehirli bir yılan türü olan bir kahverengi yılanla boğuşurken gördü. Köpeğini kurtarmaya çalışırken yılan tarafından parmağından ısırıldı" dedi. Polisin açıklamasına göre ısırılmasının ardından hastaneye kaldırılan ve panzehir verilen adam bütün çabalara rağmen bir saat sonra hayatını kaybetti.
Kahverengi yılanlar dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olup Avustralya'nın en ölümcül hayvanlarından biri. Kahverengi yılanlar karakteristik olarak agresif, çiftlik ve kentsel alanlarda yaşıyorlar. (Fotoğraflı)
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