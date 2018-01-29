HABER

Avustralya'nın yeni ekonomi stratejisi: Silah ihracatıyla büyüme

29.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 11 saat önce

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull ülkesinin on yıl içinde dünya savunma endüstrisinin en büyük 10 ihracatçısından biri olmasını hedeflediklerini açıkladı. Dünyadaki en büyük silah ihracatçısı ABD.

Getty Images

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull ülkesinin on yıl içinde dünya savunma endüstrisinin en büyük 10 ihracatçısından biri olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Avustralya halihazırda her yıl 1.6 milyar dolar tutarında savunma ekipmanı satışıyla dünyanın en büyük 20. silah ihracatçısı konumunda.

Turnbull silah imalatçılarına endüstriyi canlandırmak için teşvikler verileceğini söyledi.

Avustralya, ABD, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda'ya silah ihracatını artırmayı hedeflerken Asya ve Orta Doğu'daki piyasalara da girmeyi planlıyor.

Turnbull "Bu Avustralya'nın istihdamı ile ilgili. Hedefimiz en büyük 10 ülke arasında yer alabilmek" dedi.

Almanya, Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini askıya aldıSIG Sauer: Erdoğan'ın 'Kullanmayacağız' dediği silahlarNew York Times: İtalya'da üretilen bombalar Yemen'de sivilleri öldürüyorAFPPlana göre Avustralyalı şirketlerin yurtdışında silah ekipmanı satabilmesi için 3.8 milyar Avustralya doları kredi verilecek.

Avustralya hükümeti savunma endüstrisi ürünlerinin tanıtımı ve koordinasyonu için de yeni kurumlar oluşturacak.

Avustralya Savunma Endüstrisi Bakanı Christopher Pyne potansiyel müşterilerin sıkı kontrollerden geçeceklerini söyledi. Pyne "Olmak istemediğimiz pazarlarda bulunmak istemiyoruz" dedi.

Bazı örgütler ise Avustralya'nın savunma ihracatını artırma kararına karşı çıkıyor.

'Silahların pazarlanması oyununa girmemeliyiz'Avustralya Uluslararası Kalkınma Konseyi üst düzey yöneticisi Marc Purcell "Öldüren, sakatlayan ve dünyadaki topluluklara büyük acı ve yıkım getiren silahların pazarlanması oyununa girmemeliyiz" dedi.

Turnbull ise ülkelerin savunma harcamalarından vazgeçemeyeceklerini çünkü "özgürlüğün bedelinin sonsuz tekayyuz" olduğunu söyledi.

Turnbull "Bu yüzden her ülke, her sorumlu millet buna bizim ki de dahil kendini savunma kapasitesine gelecekte ne olursa olsun sahip olmalı" dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre tüm satışların üçte birini gerçekleştiren ABD dünyanın en büyük silah ihracatçısı.

ABD'yi Rusya, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere takip ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

MRI cihazı adam yuttu! Hastane karıştı

MRI cihazı adam yuttu! Hastane karıştı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.