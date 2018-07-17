Avusturya Başbakanı Kurz: AB, Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sonlandırmalı

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Kurz, yıllardır Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini' yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu belirtti.
Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.
Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.
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