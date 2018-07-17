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Avusturya Başbakanı Kurz: AB, Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sonlandırmalı

17.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı Kurz: AB, Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sonlandırmalı

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Kurz, yıllardır Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini' yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu belirtti.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Sebastian Kurz AB Avrupa Birliği Türkiye Müzakere sonlandırma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu adama nee kadar da kızılsa bazı gerçekleri de inkar etmek imkansız. Bu devlet yapısıyla ki diktatörlüğe çeyrek var diye nitelenebilir ve demokratik yapıyla çok zor. Böyle bir AB üyesi yok. Başta basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerde,adalet ve hukuk sisteminde dünyada son sıralardayız.Hala OHAL'i kalıcı yapmak için dolanma yolları arıyoruz. Ben de AB üyesi olsam böyle bir ortağı çok ihtiyacım bile olsa istemem.Hatta evime komşu bile bu özellikleri taşıyan bir şahsı istemem. Önce empati yapın sonra isterseniz küfür edebilirsiniz.Kişi kendine yakışanı yapar.
zaten ab ye girmek istemiyoruz istediklerini desinler
Lan sokakta shortla gezemiyo insanlar ne AB'si. Adam haklı!
hassiktir derler bu yavşağa türkiyenin ab ye zorunluluğu yokki ab gelip yalvaracak uye olun diye yakındır. downferda denen kişi: abd de ıkıiz binalar kendilri tarafından patlatıldığı halde o tarihten beri ohal var fransa da ohal var o ulke halkları sesini çıkartmıyor, bizim ülkemizde ohal varsa ohal terörist fetöcü deaşlı ibnelere batıyor sana ne oluyor ki gocunduğun ne
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