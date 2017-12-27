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Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

27.12.2017 07:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'da 'Siyasal İslam'a izin vermeyeceklerini söyledi. Kurz'un açıklamaları,merkez sağ Halkçı Partisi ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyonunun, İslam ve mülteci karşıtı görüşleri artık hayata geçireceğine işaret ediyor.

Avusturya'nın genç başbakanı Sebastian Kurz bir Alman gazetesine verdiği mülakatta, Avusturya'da İslam'ın 1912 yılından bu yana var olduğunu ancak ülkesinde Siyasal İslam'a izin vermeyeceklerini söyledi.

İslam'ın Avusturya Devleti tarafından da resmen tanınan dinlerden biri olduğunu ve bunun aynı şekilde devam edeceğini söyleyen Kurz, "Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok" dedi.

Başbakan Kurz tarafından dile getirilen bu uyarı, yeni hükümetin Orta Doğu uzmanı olarak tanınan Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in görüşleriyle de tamamen örtüşüyor.

Gazeteci ve üniversite öğretim üyeliğinden dışişleri bakanı ve başbakan yardımcılığına getirilen Kneissl de, Siyasal İslam'ı ülke için en büyük tehlike olarak tanımlayan görüşleriyle tanınıyor.

'ARTIK ILIMLI İSLAM KALMADI'

Karin Kneissl, göreve gelmesinin hemen ardından yaptığı "bugün artık ılımlı İslam diye bir şey kalmadı" açıklamasıyla Avusturya'da gündemi belirlemişti.

Yedi dil konuşan ve çocukluğu babasının işleri nedeniyle Arap ülkelerinde geçen Kneissl, "insanlar bugün artık ya İslamcı olmak, yani İslam'a dayalı bir toplumu kabul etmek, ya da devlet ve din işlerinin ayrılmasına 'evet' demek zorundalar. Orta yol yok" diyor.

Bu açıklamalar, yeni hükümette aslında Avusturya Halkçı Partisi (ÖVP) tarafından uzun bir süredir savunulan İslam ve mülteci karşıtı görüşlerin artık hayata geçirileceğini de gösteriyor.

Merkez sağdaki ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyonunun en önemli gündem maddelerinden birini, mülteciler meselesi oluşturuyor.

'AVRUPA BİRLİĞİ MÜLTECİ KOTASI POLİTİKASINDAN VAZGEÇMELİ'

Başbakan Kurz verdiği son mülakatta, Avrupa Birliği'nin, Vişegrad ülkeleri olarak anılan dört Doğu Avrupa ülkesi tarafından çok eleştirilen zorunlu mülteci kotası projesinden vazgeçmesinin akılcı bir adım olacağını da söyledi.

Kurz, zorunlu kota önleminin çok mantıklı olmadığını, çünkü mültecilerin hedeflerinin zaten Almanya gibi, mültecilere önemli haklar tanıyan gelişmiş ülkeler olduğunu, dolayısıyla da başka bir ülkeye kota nedeniyle nakledilen mültecilerin, o ülkede uzun vadede kalmak istemeyeceğini vurguladı.

Kurz Avrupa Birliği'nin ülkeler arasındaki iç sınırları kaldırarak tüm kıtada bir özgürlük adası oluşturduğunu ancak iç sınır tanımayan bu özgürlüğün sadece dış sınırların güvenli bir şekilde korunmasıyla mümkün olacağının da altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
mülteci Avrupa Birliği Avusturya İslam Sebastian Kurz

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Allah'ın büyüklüğünü siz anlamayazsınız , takım elbise giyip jöle sürmeyle adammı oldun
@cagatay_x adam siyasal islam diyor. İyi oku. Bugün bu noktaya geldiysek sebebi akp nin saldırgan dış politikalarıdır. Dünyanın her tarafındaki müslümanları akp zor durumda bırakıyor.
Akıllı adamsın,siyasal islama yer vermediğin sürece rahat edersin,bak bize durumu gör. Bülent Arınç ve tayfasını size 1 yıllığına üstüne para vererek gönderelim,haklılığın ortaya çıkar.
siyasal islam ney? islam her yönüyle bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez.
tam kafir zihniyeti
Islamı kötü göstermekten ılımlı islam kalmadı doğru haklısınız batılılar yüzünden dinimizi bile yaşayamaz olduk
Sayın çomarlar adam "SİYASAL İSLAM"dan bahsetmiş. Gerçek İslam'ı yaşayanlara laf etmemiş. Hani çobanınızın yıllardır yaptığı var ya... Mitinglerde elinde Kuran sallayarak yaptığı gibi...
@l_furkan_l Sayın beyin yoksunu bu adamın islam düşmanı olduğunu anlaman için geçmişten bugüne islam hakkındaki bütün sözlerine bakman yeterlidir. Dün Türkiye, bugün siyasal islam, yarın ülkede baş örtüsü yasaklanması vs. iş böyle yürür birden yapılmaz. Ama sizde Türkiye'de de islam düşmanı olduğunuz için Türk düşmanı birini bile bağırınıza basıyorsunuz islama düşman helal olsun diye.
@l_furkan_l buda onun yalakalarından..ulan siz bu yabancı hayranlığınız olduğu müddetçe bu ülkede siitin sene iktidar olamaz.
SİYEASET İSLAM İSLAMADA DÜŞMANDIR DİNİMİZE YAPILAN EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR DİN YALNIZ ALLAHINDIR YAŞAMAK İSTEYEN İMAN EDENLERİNDE DİNİDİR AMA İSLAMA VE İNSANA YAKIŞIR ŞEKİLDE GÜZEL VE GİZLİZLİCE YOLUNDAN SAPTIRMADAN ÇIKARLARI İÇİN KULLANMADAN
7 lisan bilen genç başbakan kültür ve ekonomisi gelişen geleceğin lideri.seninkinde ne var finle allahla işler yürümüyor.
@hakkiahmet s(b)eninkinde, allahın tüm sıfatlarının yanında, kandırıldım allah affetsin mantığı ve bu mantığı düşünmeden yutan koyun sürüsü var, b(s)enimkinin ne olduğu önemli değil, ne kadar çok malı etrafında toplayabildiği önemli
avrupa uyanmaya başladı... islamla siyaset içiçe geçerse sonuç bugünkü ortadoğu olur, bunu öğrendiler artık!!!
ak kepçesi üflesen yok olacak ülkesi var türlü türlü huyları var...şu adamları siyasetçi diyip açıklamalarını yayınlıyosunuz ya ne diyim kendi ülkesinde bile sallamıyolardır bu ergeni
@playback277 Bu ergenin iki dudağı arasında, yıllardır yollara denizlere dizilmiş milyonlarca müslüman kardeşinin kaderi var, Bizde siyasetciyi allah ilan ederler, gavur diye beğenemediğimiz ülkelerde hukuk var sallamazlar tabi
Adam haklı. dini siyasete alet etme diyor. islam ülkelerinin durumu ortada. bahane hazır. dış güçler. Akıllı topluma dış güçler yönlendiremez. akılsız topluma ise dış güce gerek yok, birbirini yerler. bunlar da birbirini yemek için dışarıdan destek alırlar.
Ulan senin devletin İslamı din olarak tanısa ne olur tanımasa ne olur.Topraklarının askerlerimizce işgal edildiği zamanlarda size kendimizi tarihte çok tanıttık.
@cinates ben beğene bastım mynet sistemi 5 para etmediği gibi yanlış başlıklar attığı gibi oyumda yanlış oldu kesinlikle doğru onlar tanısa ne tanımasa ne 5 dünya ülkesi
bu OĞLAN ne diyor ya
​​​​​​​siyasal islam dincilik demektir. Allah ile aldatan müşrik kodamanları başa getirip bir sürü hayvanı gibi itaat ederek dünyayı kan dökme, din tüccarlığı, dinsel dayatmalar, savaş, şiddet ve cehalet arenasına çevirme ideolojisidir siyasal islam.
@omer_hizli_1987 peki neden kendileri siyasal hristiyanlığa müsade ediyor ? Hristiyan demokrat partisi var Almanyada neden kendi dinleri üzerinden siyaset yapıp dinlerini siyasete alet ediyorlar? Müslümanlar yapınca mi adı din tüccarlığı oluyor bunun ?
Artık ılımlı islam kalmadı "fetö gitti islamla işimiz bitti" demiş zaten fetönünde islamla işi yoktu satıcı dürzüler "
siyasal islam dincilik demektir. müşrik kodamanları başa getirip adeta bir sürü hayvanı gibi itaat ederek dünyayı cehalet ve kan dökme arenasına çevirme ideolojisidir siyasal islam.
yarasalar ışıktan korkar.
Bunu oğlanı bizim dizilerde oynatalım.
Bakın bizim ülkedeki ihanet güruhuyla aynı dili hatta aynı cümleleri kuruyorlar dikkat edin. "Siyasal İslâm". O İslâm ki sizi çepe çevre kuşatacak !
BAKINIZ ARKADARLAR KİMSE BEN MÜSLÜMANIM DEYİP DİNDEN DEM VURUP SİYASET YAPMASIN BU ANCAK KENDİNİ KANDIRIR BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ MUTLAKA BUNUN CEZASINI ÇEKECEKLERDİR BUNU YAPIPALLAHIN DİNİNİ KULLANANLAR HEMDE ÇOK BEDELİ AGIR CEZALARI HEM BURDA HEMDE ORDA ÇEKECEKLERDİR İSLAMI VE İMANI KÖTÜYE KULLANANLAR
Adam doğru söylüyor, helal olsun, dine siyaser karışmaz, karıştıranlarada yazıklar olsun
Bize kopenak kriterleri diye dayatan ab ülkelerine bakın. Kendileri azınlık siyasetine izin vermiyor, başka dinden olanlara hoşgörü göstermiyorlar. O zaman bu herifin ülkesini ab üyeliği askıya alınsın. kopenak kriterini gerçekleştirsin öyle kabul edilsin.
Bu çakala göre Allah Muhammed Kuran deyince siyasal islamcısın..maalesef içwride bunun gibi düşünen vhp kafalıda çok..bereket azınlıktalar..
NEDİYOR BU TÜYSÜZ
FİTNECİLERRRRRRRR
Siyasal islam diye bir şey yoktur gerizekalılar. Din her alanda olur . Siyasette , ekonomide , okulda kısacası hayatın her alanında din vardır. Dinsiz olabilirsin, münafık olabilirsin en doğal hakkın. Ama dini hangi alanda olacağına yada olmayacağına karar verme hakkına kimse sahip değildir. İyi ki müslümanım iyi ki dinime sonuna kadar sahip çıkmanın öneminin farkındayım. Öldükten sonra camiye bekleriz...
sen git kumla oyna çoluk çocuk lider olursa boş beleş konuşur
ee adam haklı fetö ellerinde patlayınca ılımlı islam suya battı. Hoşşttt deyip geçeceksin.
Ya arkadaş siyasal İslam nedir? Siz hiç siyasal Hıristiyanlık, siyasal Yahudilik ya da Ilımlı Hıristiyanlık, ılımlı yahudilik duydunuz mu? Bunların alayı müslümanların üzerinde baskı kurmak, müslümanların müslümanca yaşamalarına engel olmak için oluşturulmuş yalan ve düşmanlık olgularıdır.
canınız cehenneme , yalancı , çıkarcı 2 yüzlü bukalemunlar
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