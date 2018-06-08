Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

Açıklamayı yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide Yeniçeri kıyafetli öğrencilerin sergilediği oyun nedeniyle alındığını açıkladı.

Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve bazı imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Kurz ayrıca diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti



