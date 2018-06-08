HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

08.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Avusturya hükümetinden camilere ilişkin skandal bir karar geldi. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan haberde Avusturya hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

Açıklamayı yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide Yeniçeri kıyafetli öğrencilerin sergilediği oyun nedeniyle alındığını açıkladı.

Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve bazı imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Kurz ayrıca diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti


PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajıABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı
İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçtiİslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya hükümet kurz cami İmam Kapatma Sınırdışı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 55 yorum
İyi olmuş! her yeri Türkiye mi sandınız? Hangi yy deyiz.
çok iyi bi karar bizde misillemeyle kiliseleri kapatırız birdaha da adım atamazsınız kurtulmuş oluruz hatta yıkalım kiliseleri bitsin çan sesleri
Doğru karar vermiş Österreich.
Ezanlarınızı kesme yarabbi ! bu insanları da kahreyle allahım
yeniçeri kıyafetiyle camide oyun mu sergilenir cami tiyatro salonumu
BİR TANE DOSTUMUZ KALMADI DÜNYADA ....
eee ne olacak onlar şimdi türkiyede kamyonla para kazanır sıkıntımı.sen kendini düşün eyyyyy avusturya
Neymiş demek ki Haclı zihniyeti her zaman geçerli .Ey Müslüman akıllı ol sağlam dur .Biz de bir kilise kapansa dünya yı ayağa kaldırırlar. Müslümanlar olarak bir olmadıktan sonra yok olup gideriz.Vakit birlik olma vakti..
dünyada türk dostu kalmadı. tabi bu akp hükümetinin suçu değil. kongo cumhuriyetinin suçu
Madem müslümasın ne işin var gavur memlekette git arabistanda yaşa mis gibi cumaları mekkede kılarsın.
ne gerek var sinirlenmeye.bizde burda kilise ayin yerlerini kapatalim.olsun bitsin.biz müslümanlar ibadetimizi evimizdede yapabiliriz.gerisini onlar dusunsun
misilleme isteriz
bizde Ayasofya yı acalım kiliseleri kapatalım haclı severleri başlamış çoktan bir fatih daha lazım bu ülkeye viyana kapıları na dayanmamız lazım
ANZAKLARDAN ,DAZLAKLARDAN BAŞKA NE? BEKLENE BİLİRDİKİ.BİRİLERİ DEDELERİNİN KUYRUK ACISINDA,DİĞERİDE ÜSTÜN IRK ETNİK YAPI DERDİNDE...AYİN İÇİN ANZAK KOYUNA GELDİKLERİNDE PAPAZLARINI GELDİKLERİ UÇAĞA GERİ BİNDİRİN TORUNLARI AYİNSİZ ATALARINI YAAD ETSİN.
Batının yaptıkları yetti artık. Bizde öyle yapalım. Ayasofyayıda açalım ibadete. Bu ne ya alttan aldıkça şerefsizleşiyorlar itler
islamı engeleyemezsiniz camilerimizi kapatamazsın tek din islmdır.
yeryüzünü mescid kılan Allah'ım bunlar düşük oyunlar Avusturya da kim
ne iz bırakmış atalarımız hala korkarlar
Çocukların giydiği Yeniçeri kıyafetinden bugün bile Osmanlı zamanındaki gibi korkuyorlar.
ASLINDA ŞİDDET İÇEREN BÜTÜN DİNİ SİMGELER YASAKLANMALI.BÜTÜN DİNLER İNSANOĞLUNUN DÜŞMANIDIR.HEPSİ AYRIŞTIRICI VE KUTUPLAŞTIRICIDIR.BAKIN SURİYEYE Şİİ SUNNİ MESELESİ NEREYE GELDİ.O KADAR İNSAN ÖLDÜ,ŞİMDİ ÇIKMIŞ YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.
hani özgürlük.bizlere geldimi özgürlük sınırlı.kissasa kissas yapmak lazım.
şaşırmadım her secim öncesi bir ülkeyle anlaşmış gibi hep aynı seneryo az geriye gidip bakın baska ülke ismi.
İslam düşmanı bir ülke. Korkuyorlar.
herifçioğulları yeniçeri gösterisinden bile korkar olmuşlar sanki viyana kapılarına dayanmışlar
ASLINDA TÜRKİYE HEPSİNDEN ÖNCE DOĞRU YOLU BULUYOR.ATEİSM VE DEİSİM ÇOĞALIYOR.KADINA TARLA DİYEN,UFAK ÇOCUKLARLA EVLENMEYİ HAK SAYAN V.S. V.S. .SADECE İSLAM DEĞİL BÜTÜN DİNLERİN YOK OLMASI GEREKLİDİR.DİNLER İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR.BAK ESTONYA LETONYA SLOVENYA NIN ÇOĞUNLUĞU ATEİST.GİT BAK HIRSIZLIK,GASP,IRZA GEÇME,KAFA KESME VARMI.
adamlar haklı
Bence doğru karar. Demokrasi işte budur. Bizde de olmalı. Kiliseleri kapatıp papazları sınır dışı etmeli. Hatta Sinagogları da kapatıp hahamları göndermeli. Kim hangi din e mensupsa o tip bir yerde yaşasın. Ya da ibadetini kendi evinde yapsın. Mesela Türkiye deki, kilise sinagoglar ajan yuvasıdr. Kapatacaksın kardeşim. Olay budur. Örnek; Rahip Bronson
atersini düşünün,türkiyedeki kiliselerde haçlıların türklere saldırdığı bir oyun sergilense ne olur.Akıl alır gibi değil.Hemde camide!viyanayı iki defa kuşatmışız zaten.Türkiyedeki ortodoks kilisesinde bizans oyunu sergilendiğini düşünün.
İMAMLAR CAMİLERDE AKPNİN HAFİYELİĞİNE SOYUNURSA OLACAK BUDUR
avrupa özgürlükler ülkesi diyenler nerede . ?
hangi kilisleri kapatıyoruz
sonunuz geliyor haçlı ordusu
İki yüzlüsün avrupa hani Nerede insan hakları inanç ve ibadet özgürlüğü bizde Türkiye de kiliseleri kapatalım mı
o kadar çok korkuyolarki çocukların yaptığı törenden rahatsız olup camii kapatıuorlar
bizde burada kilise acıp halice hac atıp ayasofyayı müZe olarak kullanalım
BİZDEDE AYNISININ YAPILMASI LAZIMM....
Bizim ülkedeki batıseverler görün görün bunları avrupanın bilimini klasik müziğini sanatını al. Geri cehennemin dibine yolla. Yeniçeri kıyafetinden şu yaptıklarına bak bu mu özgürlük bizim ülkede 5000 tane kilise var. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz..
Dünyada sağ partilerin insanların yaşam tarzlarına saygısı yok. Sağ iktidarla kendi ülkenizi yönetirsiniz ama diğer ülkelerden sol partilerin düşüncelerini alkışlar, sağ partileri yuhalarsınız. İlk kınayan da AKP iktidarı olacaktır ama kendisi Alevi insanlrın haklarını yıllarca gasp ediyor
işte avrupa'nın görünmeyen yüzü..
Almanyanın acınası kuklası avusturya tarih boyunca almanyanın batılı kölesi olmuştur hristiyanlar bu duruma nasıl sessiz kalıyor onuda anlamış değilim
Diğer Haberler
Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

Kanada Senatosu keyif amaçlı esrarın yasallaşmasını kabul etti

Kanada Senatosu keyif amaçlı esrarın yasallaşmasını kabul etti

Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Anlaşma bozuldu, Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

Anlaşma bozuldu, Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.