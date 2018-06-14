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Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Avusturya'da koalisyonun büyük ortağı Halk Partisi, oruç tutan çocukların performans düşüklüğü yaşadıkları gerekçesiyle okullarda oruç yasağı getirilmesi önerisinde bulundu.

Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!

Avusturya'da, hükümetin büyük ortağı Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Karl Nehammer, okula gitme zorunluluğu olan çocukların oruç tuttukları için zayıf düşerek dersleri takip edemediklerini gerekçe göstererek, okullarda oruç tutulmasının yasaklanmasını talep etti.

'ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYORSA...'

Nehammer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğretmen ve uzmanların, çocukların oruç tutmaları nedeniyle güç kaybına uğradıkları ve derslere konsantre sorunu yaşadıkları yönünde raporlar paylaştığını ileri sürerek, "Dini ritüeller (bu hangi din olursa olsun) çocukların sağlığına zarar veriyorsa, çok ileri gitmiştir." ifadelerini kullandı.

'DERSLERİNE MANİ OLUYOR'

Din özgürlüğünün Avusturya için yüksek bir değer olduğunu, her tür dini pratiğe saygı duyduğunu belirten Karl Nehammer, "Okula gitme zorunluluğu olan çocuklara oruç tutma yasağı talep ediyorum. Oruç çocukları güçsüzleştirerek, dersleri takip etmelerine mani oluyor." diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Halk Partisi Karl Nehammer OVP ORUÇ oruç tutma

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