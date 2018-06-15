HABER

Avusturya'da 'okullarda oruç tutma yasağı' teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 04:48 | Son Güncelleme

Avusturya'da, hükümetin büyük ortağı Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Karl Nehammer, okula gitme zorunluluğu olan çocukların oruç tuttukları için zayıf düşerek dersleri takip edemediklerini gerekçe göstererek, okullarda oruç tutulmasının yasaklanmasını talep etti.

Avusturya'da 'okullarda oruç tutma yasağı' teklifi

Nehammer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğretmen ve uzmanların, çocukların oruç tutmaları nedeniyle güç kaybına uğradıkları ve derslere konsantre sorunu yaşadıkları yönünde raporlar paylaştığını ileri sürerek, "Dini ritüeller (bu hangi din olursa olsun) çocukların sağlığına zarar veriyorsa, çok ileri gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Din özgürlüğünün Avusturya için yüksek bir değer olduğunu, her tür dini pratiğe saygı duyduğunu belirten Karl Nehammer, "Okula gitme zorunluluğu olan çocuklara oruç tutma yasağı talep ediyorum. Oruç çocukları güçsüzleştirerek, dersleri takip etmelerine mani oluyor" diye konuştu.

(Sputnik)

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Suruç'ta neler yaşandı?Suruç'ta neler yaşandı?
Suruç'ta neler yaşandı?Suruç'ta neler yaşandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya ORUÇ

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü

Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü

Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!

Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!

ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!

BMGK, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti

BMGK, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti

ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıkladı: Arkasında onlar var!

ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıkladı: Arkasında onlar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.