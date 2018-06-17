HABER

Avusturya’dan Almanya’ya şok suçlama: Kabul edilemez

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2018 05:13 | Son Güncelleme

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez." dedi.

Avusturya’dan Almanya’ya şok suçlama: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin Avusturya’da casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin basında yer alan son dakika haberlere ilişkin, Başbakan Sebastian Kurz ile düzenlediği basın toplantısında, iddiaların aydınlatılması için Alman hükümetine çağrıda bulundu.

Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) içinde dost ülkelerin birbirleri hakkında casusluk yapmasının ilişkileri zayıflatmasının yanı sıra karşılıklı güveni azaltacağını kaydetti.

"Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez" ifadesini kullanan Van der Bellen, Alman hükümetinin bazı soruları büyük bir şeffaflık içinde yanıtlaması gerektiğini vurguladı. Van der Bellen, bu ülkeye ait istihbaratın 1999-2006 yılları arasında 2 bin kurum ve şahsa ait telefon, elektronik posta gibi çeşitli iletişim unsurlarını izlediğine ilişkin iddiaların doğu olup olmadığının, eğer gerçekse yapılan casusluğun kapsamı ile devam edip etmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

2014 YILINDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Başbakan Sebastian Kurz da Almanya’ya yönelik casusluk iddialarının ilk defa gündeme gelmediğini, 2014 yılında benzer bir durumun yaşandığını ancak Almanya’nın iş birliği yapmadığı için konunun aydınlatılamadığını anımsattı.

Kurz, dost ülkeler arasında casusluk yapılmaması gerektiğini belirterek, Almanya’nın konunun tamamen açıklığa kavuşturulması için iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret etti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard’da yer alan bir habere göre BDN, 1999 ile 2006 arasında toplam 2 bin telefon, faks ve mobil bağlantı ile elektronik posta adresini izledi.

Haberde Alman istihbaratının, bakanlıklar başta olmak üzere, uluslararası firmalar kimi İslami kuruluşlar ile silah tüccarlarını takip ettiği aktarılıyor. Aralarında ABD, İran, İsrail ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bulunduğu 75 büyükelçiliğin telekomünikasyon bağlantılarının BND tarafından dinlendiğinin altı çizilirken, benzer iddiaların 2015'te Alman Der Spiegel dergisinde de çıktığı hatırlatıldı.

AA

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Merkel ve Seehofer'ın 'Hesaplaşma Günü' PazartesiMerkel ve Seehofer'ın 'Hesaplaşma Günü' Pazartesi
İspanya Akdeniz'de 900'den Fazla Göçmen Kurtardıİspanya Akdeniz'de 900'den Fazla Göçmen Kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexander Van der Bellen Avusturya Cumhurbaşkanı Alman Federal İstihbarat Servisi Başbakan Sebastian Kurz Avusturya Almanya arasında kriz

En Çok Okunan Haberler

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yiyin birbirinizi
Diğer Haberler
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Kara deliğin yıldızı yutma anları...

Kara deliğin yıldızı yutma anları...

Almanya'da bıçaklı saldırı!

Almanya'da bıçaklı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.