HABER

Avusturya'dan skandal hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Avusturya'da Türkiye'yi kızdıracak görüntü... Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikten basına yansıyan görüntüler Avusturya'da tepki uyandırdı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyerek söz konusu camiyi kapatmakla tehdit etti.

Avusturya'dan skandal hamle!

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor. Gazetede yer alan karelerden birinde "şehit rolündeki" çocukların yerde yattıkları ve üzerilerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor. Bu görüntüler Avusturya'da tepkiye yol açtı.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

SERT TEPKİ

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Viyana Çanakkale Savaşı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Adamların kendi vatanlarında böyle oyunlar sergilersen tepkiye yol açar tabi. Düşünsene aynı oyunu Türkiye'de Yunanlılar yapıyor yunan bayraklarıyla sakallı sofiler ellerinde palalarla sokaklara dökülür.
Yine başladılar koftiden avrupa ile danışıklı dövüşe. Emperyalistlerin sizden daha iyi uşak bulamayacağını hepimiz biliyoruz. Artık herşeyiniz günyüzüne çıktı.
bizde ayasoyfayı açalım kılıç hakı fatihin bedduası var
Buyurun buradan yakın,16 nisan dikta rejşmi anayasasında evet çıkarmak için oradaki vatandaşları tahrik etmek içşn kavga çıkarığ öiyımlsrca işçiimizim geleveklerini tehlikeye attıkları yetmedi şimdi seçimlere giderlen yeni tahrikler peşindeler,Hem de bu kez camileri bile alet ederek,Nütün bunlara karşı o ülkelerde oluşacak tepkilerin hem ülkemize hem orada yaşayanlara büyük zarar vereceğini bile bile,rferandumdan sonra oradaki vatandaşlarımızı çifte vatandaşlıktan çıkaramaları yetmedii,şimdi yemi ıyunlsr peşindeler
camileri kapatınca sorunu daha büyütürsün bizde kilise vçıloruz senin gibilere hizmet için lüzümsuz adama bak
cami etkinlik yeri mi?
ORASI AVUSTURYA DEVLET İSTERSE YAPAR KABA KUVVETE LUZUM YOK İNSANCA KONUŞULUR SORUN AŞILIR ÖYLE KABADAYILIKLA TAŞKINLIKLA BİR ADIM YOL ALAMAZSINIZ ANCAK ÇIKMAZA SOKARSINIZ
müslüman dedigin kışkırtıcı fitneci olmamalı duyarlı olmalı.sırplar gelse kazıklı voyvodayı Türkiyede canldırıp türkleri nasil öldürdügünü anlatan bi anma etkinligi yapsa Türkiyede aynı tepkiyi vermez mi??kendini müslamn zanneden müslümanlar yüzünden dünyanın ne halde oldugunu görüyoruz
Bu dünyada tek müslüman herhalde türkler
Batı hayranı Türk vatandaşlarına duyrulur. Ne kadar modern ve humanistler değil mi? Evrensel insan hakları yaratıp onlara uymayan bir toplum. Tamamiyle barbar ve bencil bir toplumdur bu Avrupa. İnsanları ezerek yarattıkları rahat hayat gözünüze hoş gelebilir ama gerçekte insanlığın çukuru burası.
Seçim zamanlarında ne hikmetse İsrail, Hollanda Avusturya vb dış devletlerle polemikler artıyor. Yakında meydanlarda Eyyyy Avusturya duyarız. Millet bu oyunlara gelmemeli ve 24 Haziran'da bu oyunu bozmalıdır...
Zamanında merzifonlu kara mustafa paşa viyanayı bunların başına yıksaydı böyle moronlarla muhatap olmuyacaktık.Ah merzinfonlu ah...
Mesele müslümanlık olunca neden bir tek biz ayağa kalkıyoruz anlamadım. O camiler bize mi mahsus? Nerede islam alemi, neden seslerini duymuyoruz. Yoksa kraldan daha mı çok kralcıyız, nedir anlamadım.
Diğer Haberler
Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.