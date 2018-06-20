Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok

Hürriyet'in özel haberine AB Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz’da Bulgaristan’dan devralacak olan Avusturya, 70 sayfadan oluşan altı aylık programında genişleme sürecine önemli bir yer ayırırken Türkiye hakkında tek kelime etmedi.
Mevcut Dönem Başkanı Bulgaristan, altı aylık programında, “Türkiye ile diyalog ve işbirliğini sürdürme doğrultusunda çalışılacağı” vurgusunu öne çıkarmakla yetinmişti. Avusturya ise Türkiye’nin adını bile anmayan bir tavır takındı.
Programda, özellikle Sırbistan ve Karadağ’ın katılım müzakerelerinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı.
Avusturya, 28-29 Haziran’da Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinin Türkiye aleyhine şekillenmesi için yoğun çaba harcıyor.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hükümetinin Türkiye’ye yönelik çıkış ve politikalarına tepki olarak Avusturya Dönem Başkanlığı’nın ‘yok’ sayılacağını söylemişti.
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