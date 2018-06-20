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Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

SON dönemde Ankara’da tonların en sertleştiği Avrupa Birliği ülkesi olan Avusturya, Türkiye’yi görmezden geldi.

Hürriyet'in özel haberine AB Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz’da Bulgaristan’dan devralacak olan Avusturya, 70 sayfadan oluşan altı aylık programında genişleme sürecine önemli bir yer ayırırken Türkiye hakkında tek kelime etmedi.

Mevcut Dönem Başkanı Bulgaristan, altı aylık programında, “Türkiye ile diyalog ve işbirliğini sürdürme doğrultusunda çalışılacağı” vurgusunu öne çıkarmakla yetinmişti. Avusturya ise Türkiye’nin adını bile anmayan bir tavır takındı.

Programda, özellikle Sırbistan ve Karadağ’ın katılım müzakerelerinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

Avusturya, 28-29 Haziran’da Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinin Türkiye aleyhine şekillenmesi için yoğun çaba harcıyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hükümetinin Türkiye’ye yönelik çıkış ve politikalarına tepki olarak Avusturya Dönem Başkanlığı’nın ‘yok’ sayılacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Ankara Bulgaristan abd dönem başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
avusturya ve bulgaristanın bile olduğu ab.ye ülkemizin girmeye çalışması veua ab kapisinda bekletilmesi son derece yanlış. ülkemiz bu yanlışa biran önce son vermeli ve onurlu bir durus sergileyerek üyelik sürecini sonlandırmalidır..
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