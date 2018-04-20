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Avusturya'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama: İzin vermeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi.

Avusturya'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama: İzin vermeyeceğiz

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye'de gerçekleşecek erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını istemediğini sık sık dile getiren Kurz, ORF radyosuna konuştu.

Kurz, “Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kurz, Avusturya’nın bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını da söyledi.

Avusturya’da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya’da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

Türkiye’de yapılan referandum öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda’ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu.Avusturya’da yaklaşık 350.000-500.000 arasında Türk yaşarken Almanya’da 5.000.000 ve Fransa’da da 1.000.000 Türk ikamet ediyor. Hollanda ve İngiltere’de de yaklaşık 500.000 Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz 24 haziran seçim sonuçları

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Dünya lideri şimdi müslüman çakmalarını orada mitinge çağırır sizde engellersiniz oda burada cak cak atar mağduruzda mağduruz her seçim öncesi milliyetçi oylar için kandile bir kaç bomba chp oyları için biraz ekonomiyi sallar dinci kesim oyları için hollanda ve avrupadaki müslüman olayları biraz göz yaşı bir iki dört parmak işareti bir iki de esip gürledimi yüzde kırk garanti..!
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