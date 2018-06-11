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Avusturya'nın skandal cami kararına sert cevap

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten Avusturya'nın yedi camiyi kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına sert tepki geldi.

Avusturya'nın skandal cami kararına sert cevap

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Avusturya'nın AB dönem başkanlığını yok sayacağını ve bu dönemde Avusturya'yı ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Habertürk TV'de gündemdeki gelişmelere dair soruları yanıtlayan Çelik, Avusturya hükümetinin ülkedeki camileri kapatma ve imamları sınırdışı etme kararını eleştirdi.

1 Temmuz'dan itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya'nın bu kararının Türkiye-Avusturya ve Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkileyeceğini değerlendiren Çelik, "Avusturya'nın AB dönem başkanlığını yok sayıyoruz, bu dönemde Avusturya'yı ziyaret etmeyeceğim" dedi.

Avusturya 1 Temmuz'dan itibaren altı ay süreyle AB dönem başkanlığını yürütecek.

Çelik ayrıca açıklamayı yapan Avusturya Başbakanı'na da yüklendi.

"Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığı'nın temsilcisi haline geldi," ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'NIN SKANDAL CAMİ KARARI NEYİ KAPSIYOR?

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, cuma günü "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıklamıştı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söylemişti. Kurz, Viyana'daki açıklamasında "Paralel toplumların, siyasal İslam'ın ve radikalleşme eğilimlerinin ülkemizde yeri yok" diye konuştu.

Kapatılması öngörülen yedi cami arasında Türk İslam Birliği ATİB’e bağlı bir cami de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Avusturya AB cami Kapatma SKANDAL

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DOĞRU KARAR,SİYESETİ HER TARAFA SOKARSAN OLACAĞI BU,ADAM ŞEHİT CENAZESİNDE TABUT SHOW YAPIYOR.YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.
baya sert bir cevap olmuş, adamlar donuna s.çmıştır artık hep beraber. bırakın mahalle ağzıyla saçma sapan cevaplar vermeyi, sen nasıl bir misilleme yaptın onu söyle.
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