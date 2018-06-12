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Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Avusturya hükümetinin camileri kapatma kararına ilişkin, "Geleceğin Avrupası ve bölgesel barış için büyük bir tehdit. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz." dedi.

Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

AB'nin, Türkiye ile göçmen politikası anlaşmasını gereği gibi uygulamadığına işaret eden Yıldırım, "Bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini bekliyoruz." dedi.

Bulgaristan ile olan iyi ilişkilerin AB'ye örnek teşkil etmesini umduklarına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi devam ediyor ancak bu Türkiye'nin tek başına yapacağı bir iş değil, Avrupa Birliği'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konuda kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Bulgaristan'la bizim geliştirdiğimiz ikili iyi ilişkilerin daha ileri taşınarak Avrupa Birliği'ne de örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz."

"BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

Yıldırım, Avusturya'nın camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etme kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Geleceğin Avrupası için, bölgesel barış için, dinler arası, medeniyetler arası buluşma ve diyalog için büyük bir tehdit olduğunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal söylemler ve İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu bakımdan bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralacak olması birliğin açıkçası hemen öncesinde böyle bir kararın çok büyük bir yanlış, büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz."

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