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Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 11:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen, Türk ailenin 'Asel bebeği' doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu...

Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

Viyana'da yılbaşı gecesi 00.47'de dünyaya gelen, Alper ve Naime Tamgaç çiftinin bebeği Asel, 2018'in ilk bebeği olarak haberleştirilince ırkçılar harekete geçti.

Yeni yılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için “Sıradaki terörist doğdu”, “Kadın kanser mi?”, “Neden başörtüsü takıyor?”, “Herhalde daha soğuk olamazdı”, “Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.

Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve nefret içerikli sert bir dille kınadı.

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Avusturya medyası yeni doğan bir bebek için bu denli ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin çok rahat bir biçimde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken ırkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Viyana Avusturya asel bebek yılbaşı bebeği

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Avusturya nın bu konulardaki tutumu yıllardan beri bellidir. Şimdi burada kadında başörtü, erkekte bir çuval sakal ne işiniz var bu halde o toplumun içerisinde.!? Kavun tatlı tabii ki...!
örümcek kafalı.... seni
Bokun içinde ne işiniz var dönün gelin
avusturyalılar batı toplumudur AB üyesidir,medeni,çağdaş ve ilericidir.bizse gerici yobaz ve örümcek kafalı barbar bir toplumuz.onlardan daha mı iyi bilicez.onlar öyle diyosa bir bildikleri vardır bizim aklımız ermez.
günah ghünah
dışişleri bakanımız ilğilensin alanyalı
ülkerinde istemiyorlar ve bunu gostermek icinde ellerinden ne gelirse yapiyorlar illaki gozlerine soka soka yapacaniz yani cok mu mutlu oluyorsunuz gelin ulkenize geri donun
bu örtůnme biçiminin mucidi seyyid kutub dur.1960 larda yoktu.müslüman kardeşlerin mucidide abd dir. daha önce varlardı.ABD kullandı ve bugünlerde tekmeyi vurdu.kuranda böyle bir örtünme biçimi olmamasına rağmen,rahibelerden mülhem bu tüt giyinme teşvik edildi.islàmda ruhban sınıfı(erkek veya kadın)yoktur.tarih boyunca örtünme veya giysi ruhban sınıfı içindir.sarık ve cüpbbe de yoktur.ortsdoğu pagan dönemlerinden kalmadır.emperyalizmin etkisi yokedilmeden müsl
Ya birakin konussunlar. Yel kayadan ne goturur eser eser yorulur. Insanalarin dusuncelerini degistiremiyorsaniz bos yapmayin
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