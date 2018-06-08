Avusturya yedi camiyi kapatacak, imamları ihraç edebilir

Amaç "siyasal İslam’a karşı" önlem almak.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıkladı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söyledi.

Başbakan Kurz bugün düzenlediği basın toplantısında "Paralel toplumlar, siyasal İslam ve radikal eğilimler için ülkemizde yer yok” dedi. Kurz, bir tanesi Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından yönetilen toplamda yedi caminin kapatılacağını ifade etti. Kurz’un kapatılacağını belirttiği diğer altı cami ise bir Arab Müslüman birliğine ait. Bu birliğin vaazlarında Selefilik mezhebini övdüğü belirtildi.

Çanakkale anması fotoğrafları

Avusturya'daki Müslüman dernekler için bir çatı kuruluşu olan ve Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı bulunan ATİB, 2016 yılında Viyana'nın en büyük camilerinden birisinde Çanakkale Savaşı'nı anmak için düzenlenen etkinliğin fotoğraflarının geçen Nisan ayında basına yansıması sonrasında Avusturya'da tepki uyandırmıştı. Haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocukların Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırdığı, "şehit rolündeki" çocukların yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyordu.