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Avusturya yedi camiyi kapatacak, imamları ihraç edebilir

08.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Kurz, aralarında Türk İslam birliği ATİB’e bağlı bir caminin olduğu yedi caminin kapatılacağını, 40 kadar imamın sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Avusturya yedi camiyi kapatacak, imamları ihraç edebilir

Amaç "siyasal İslam’a karşı" önlem almak.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıkladı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söyledi.

Başbakan Kurz bugün düzenlediği basın toplantısında "Paralel toplumlar, siyasal İslam ve radikal eğilimler için ülkemizde yer yok” dedi. Kurz, bir tanesi Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından yönetilen toplamda yedi caminin kapatılacağını ifade etti. Kurz’un kapatılacağını belirttiği diğer altı cami ise bir Arab Müslüman birliğine ait. Bu birliğin vaazlarında Selefilik mezhebini övdüğü belirtildi.

Çanakkale anması fotoğrafları

Avusturya'daki Müslüman dernekler için bir çatı kuruluşu olan ve Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı bulunan ATİB, 2016 yılında Viyana'nın en büyük camilerinden birisinde Çanakkale Savaşı'nı anmak için düzenlenen etkinliğin fotoğraflarının geçen Nisan ayında basına yansıması sonrasında Avusturya'da tepki uyandırmıştı. Haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocukların Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırdığı, "şehit rolündeki" çocukların yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyordu.

Fotoğraflara tepki verenlerden bir tanesi de Başbakan Kurz olmuştu. Kurz o zaman yaptığı açıklamada böyle bir olaya müsamaha gösterilmeyeceğini ve etkinliğin gerçekleştiği ATİB'e bağlı caminin kapatılabileceğini belirtmişti. Bunun üzerine Avusturya hükümeti ülkedeki camiler ile ilgili araştırma başlattıklarını açıklamıştı.

"İki imamın sınır dışı edilmesi kesinleşti"

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl ise bugün düzenlediği basın toplantısında ülkede bulunan 260 imamın 60’ının ilgili merciler tarafından araştırıldığını, bunlardan 40’ının ülke haricindeki kaynaklardan para alıp almadıkları konusunda soruşturulduğunu açıkladı. Kickl ayrıca iki imamın sınır dışı edilmesi konusun kesin olduğunu söyledi.

Avusturya'da yedi caminin kapatılması ve imamların sınır dışı edilmesinin temelinde 2015 yılında Avusturya'da yürürlüğe giren İslam Yasası yer alıyor. Bu yasaya göre Avusturya içerisindeki Müslüman birliklerinin kendilerini finanse etmeleri gerekiyor ve yabancı kaynaklardan para almaları yasak. Kültür Bakanı Gernot Blümel bu yasaya atıf yaparak Avusturya hukukun yabancı fonlamaya izin vermediğini, ancak ATİB'in bunu deldiğini söyledi.

dpa,AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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