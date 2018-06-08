Avusturya'da Biri Türk Toplam Yedi Cami Kapatılıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, çok sayıda imamın sınır dışı edileceğini ve toplam yedi camiyi kapatacaklarını açıkladı.

"Avusturya’da paralel toplumların oluşmasına, politik İslam’a ve radikalleşmeye yer yok" diyen Kurz, Avusturya İslam Yasası’na ters davrandıkları gerekçesiyle biri Türk, diğer 6’sı da Arap Dini Topluluğu’na ait toplam yedi caminin kapatılması için talimat verdiğini bildirdi.

Söz konusu Türk camisinin, Viyana’da, Ülkücü derneklerle ilişkisi bulunduğu iddia edilen Nizam-i Alem Camii olduğu öğrenildi.

Başbakan Kurz, kararın camide Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.

Kapatma haberini doğrulayan Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl ise, caminin izinsiz olarak hizmet verdiğinin tespit edildiğini, konuyla ilgili ihbarın ise Avusturya İslam Cemaati’nden geldiğini açıkladı.

Avusturya İslam Cemaati, hükümetle birlikte Avusturya İslam Yasası’nın hazırlanmasında belirleyici rol üstlenmişti. 2015’de kabul edilen yasa, o zamandan bu yana "Müslümanlara yönelik genel şüphe, yurt dışından gelen imamların engellenmesi ve Bakanlar Kurulu'nun cemaatlerin tanınması ve lağvedilmesinde yetkili olması" yönleriyle eleştiriliyor.