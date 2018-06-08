Avusturya'da Biri Türk Toplam Yedi Cami Kapatılıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, çok sayıda imamın sınır dışı edileceğini ve toplam yedi camiyi kapatacaklarını açıkladı.
"Avusturya’da paralel toplumların oluşmasına, politik İslam’a ve radikalleşmeye yer yok" diyen Kurz, Avusturya İslam Yasası’na ters davrandıkları gerekçesiyle biri Türk, diğer 6’sı da Arap Dini Topluluğu’na ait toplam yedi caminin kapatılması için talimat verdiğini bildirdi.
Söz konusu Türk camisinin, Viyana’da, Ülkücü derneklerle ilişkisi bulunduğu iddia edilen Nizam-i Alem Camii olduğu öğrenildi.
Başbakan Kurz, kararın camide Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.
Kapatma haberini doğrulayan Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl ise, caminin izinsiz olarak hizmet verdiğinin tespit edildiğini, konuyla ilgili ihbarın ise Avusturya İslam Cemaati’nden geldiğini açıkladı.
Avusturya İslam Cemaati, hükümetle birlikte Avusturya İslam Yasası’nın hazırlanmasında belirleyici rol üstlenmişti. 2015’de kabul edilen yasa, o zamandan bu yana "Müslümanlara yönelik genel şüphe, yurt dışından gelen imamların engellenmesi ve Bakanlar Kurulu'nun cemaatlerin tanınması ve lağvedilmesinde yetkili olması" yönleriyle eleştiriliyor.
Öte yandan İçişleri Bakanı Kickl, Türkiye’de Diyanet'e bağlı olarak Avusturya’da faaliyet gösteren Avrupa Türk-İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin gözden geçirildiğini duyurdu. İki imamın oturma izinlerinin iptal edildiğini belirten bakan, ilk kez oturma izni başvurusu yapan 5 imamın başvurularının da reddedildiğini belirtti.
Bakan bu karara neden olarak da Avusturya İslam Yasası’nı gösterdi.
Müslüman cemaatlerin yurtdışı finansmanını engellemeyi hedefleyen düzenlemeye göre, Diyanet İşleri’nin gönderdiği din görevlileri Avusturya’daki camilerde görev yapması hükümetin özel iznine bağlı.
Söz konusu İslam Yasası’nın verdiği imkanların şimdiye dek yeterince kullanılmadığını öne süren aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ise açıklamasında "Bu sadece başlangıç" dedi.
8,5 milyon nüfuslu Avusturya’da yaklaşık 600 bin Müslüman göçmen yaşıyor. Bunların başını 200 binle Türkiye kökenliler çekiyor, onları Bosnalı göçmenler izliyor.
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