Avusturya'da Cami Kapatma Kararına Tepkiler Sürüyor

Avusturya'nın sağ popülist koalisyon hükümetinin, yedi camiyi kapatma, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı iki imamın oturma izinlerini iptal etme ve 40 imamı da sınır dışı etme sürecini başlatma kararına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan karara ilişkin, "Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir." şeklinde konuşurken, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, hükümetin camilerin kapatılmasına ilişkin alınan kararlarda İGGÖ ile birlikte hareket edildiğine yönelik açıklamalarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Olgun, “Biz camilerin, ibadethanelerin kapatılmasına karşıyız. Eğer bir sorun varsa çeşitli düzenlemelerle iyileştirme yoluna gidilmelidir. Cami kapatmak sorunu çözmeyecektir” dedi ve 2015’de çıkan İslam Yasası’nın cami kapatmanın önünü açtığını savundu.

Yasa yurtdışı finansmanı engelliyor

Söz konusu İslam Yasası Müslüman cemaatlerin yurtdışı finansmanını engellemeyi hedefliyor. Yasaya göre, Diyanet İşleri’nin gönderdiği din görevlilerin Avusturya’daki camilerde görev yapması hükümetin özel iznine bağlı. Avusturya Başbakanı Kurz, Avusturya İslam Yasası’na ters davrandıkları gerekçesiyle biri Türk, diğer altısı da Arap Dini Topluluğu’na ait toplam yedi caminin kapatılması için talimat verdiğini açıklamıştı. 8,5 milyon nüfuslu Avusturya’da yaklaşık 600 bin Müslüman göçmen yaşıyor.