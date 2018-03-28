Avusturya'daki peçe yasağı Asyalı turistleri bile etkiledi

Avusturya'da geçen yıl Ekim ayında uygulanmaya başlayan peçe yasağı nedeniyle, polisin toplam 29 vaka hakkında işlem yaptığı ancak bunların yalnızca 4'ünün peçe ile ilgili olduğu açıklandı.

Polisin yasa nedeniyle hayvan kostümü giyenlere ve kayak maskesi takanlara da müdahale etmek zorunda kaldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yasadan, Viyana Havalimanı'na iniş yapan ve çevre kirliliği maskesi takan bir grup Asyalı da etkilendi.

Habere göre, havalimanı polisi Asyalı turistlerden kirlilik maskelerini çıkarmalarını istemek zorunda kaldı.

Bir başka olayda ise Avustruya polisinin, parlamento binası önündeki bir çekimde yer alan maskota müdahale ettiği belirtiliyor.

Polis burada da maskottan, maskotluk maskesini çıkarmasını istedi.

Avusturya polis sendikasından Hermann Greylinger yaşanan hukuki karmaşayı, "Eğer bu yasa radikal islamla mücadeleye destek için çıkarıldıysa ancak şunu söyleyebilirim ki bu yasa bozuk" diyerek yorumladı.

Greylinger birçok polisin yasayı uygulamaktan kaçındığını da söyledi.