HABER

Avusturya'daki peçe yasağı Asyalı turistleri bile etkiledi

28.03.2018 06:25 | Son Güncelleme

Avusturya'da geçen yıl Ekim ayında uygulanmaya başlayan peçe yasağı nedeniyle, polisin toplam 29 vaka hakkında işlem yaptığı ancak bunların yalnızca 4'ünün peçe ile ilgili olduğu açıklandı. Yasa nedeniyle polisin, hayvan kostümü giyenlere ve kayak maskesi takanlara da müdahale etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Avusturya'daki peçe yasağı Asyalı turistleri bile etkiledi

Avusturya'da geçen yıl Ekim ayında uygulanmaya başlayan peçe yasağı nedeniyle, polisin toplam 29 vaka hakkında işlem yaptığı ancak bunların yalnızca 4'ünün peçe ile ilgili olduğu açıklandı.

Polisin yasa nedeniyle hayvan kostümü giyenlere ve kayak maskesi takanlara da müdahale etmek zorunda kaldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yasadan, Viyana Havalimanı'na iniş yapan ve çevre kirliliği maskesi takan bir grup Asyalı da etkilendi.

Habere göre, havalimanı polisi Asyalı turistlerden kirlilik maskelerini çıkarmalarını istemek zorunda kaldı.

Bir başka olayda ise Avustruya polisinin, parlamento binası önündeki bir çekimde yer alan maskota müdahale ettiği belirtiliyor.

Polis burada da maskottan, maskotluk maskesini çıkarmasını istedi.

Avusturya polis sendikasından Hermann Greylinger yaşanan hukuki karmaşayı, "Eğer bu yasa radikal islamla mücadeleye destek için çıkarıldıysa ancak şunu söyleyebilirim ki bu yasa bozuk" diyerek yorumladı.

Greylinger birçok polisin yasayı uygulamaktan kaçındığını da söyledi.

Yasa kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Avusturya İçişleri Bakanı koltuğunda oturan ve İslam karşıtı birçok kampanya sloganının yaratıcısı olan Herbert Kickl, yasa kapsamında yalnızca 2 gözaltı yapıldığını açıklamıştı.

Ülkede peçe yasağına taraftar olanlar, bunun "Avusturya kültürel değerlerini korumak amacı" taşıdığını savunuyor.

Bir başka kesim de yasağı, İslam dinine karşı ülkede gelişen tahammülsüzlüğün parçası olarak görüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

İlginizi Çekebilir

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'

Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'

Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapılacak

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapılacak

BM'den Türkiye ve Afrin açıklaması

BM'den Türkiye ve Afrin açıklaması

Netanyahu kimdir? Neden hastaneye kaldırıldı? İşte Netanyahu'nun sağlık durumu

Netanyahu kimdir? Neden hastaneye kaldırıldı? İşte Netanyahu'nun sağlık durumu

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.