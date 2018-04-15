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Avusturya’dan 'Barış Görüşmeleri Yeniden Başlasın' Çağrısı

15.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana’da 2015 yılında 20 farklı grubun katılımıyla yapılan Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için ‘tüm sorumlu taraflara’ çağrı yaptı

Avusturya’dan 'Barış Görüşmeleri Yeniden Başlasın' Çağrısı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana’da 2015 yılında 20 farklı grubun katılımıyla yapılan Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için ‘tüm sorumlu taraflara’ çağrı yaptı.

Kurz, Suriye halkı için büyük acılar getiren askeri çözümün çatışmayı sonlandırmayacağını kaydetti.

Kurz, "7 Nisan’da kimyasal silah kullanılması şokunun ve Suriye’ye batı tarafından düzenlenen son askeri operasyonun ardından şimdi aklın ve diplomatik barış süreci için bastırmanın zamanı" diye konuştu.

Kurz, "Suriye nüfusu 400 binden fazla ölüm ve beş milyondan fazla sığınmacıyla şimdiden çok fazla acı çekti" dedi.

Kurz, Suriye’deki savaşın daha da tırmanmasının ya da Amerika ve Rusya arasında olası bir doğrudan askeri çatışmanın mutlaka önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avusturya, İran nükleer anlaşması konusunda da arabuluculuk yapmıştı.

Muhafazakar Kurz’un, Putin yanlısı aşırı sağcı Özgürlük Partisi ileAralık ayında koalisyon kurmasının ardından Avusturya birçok kez doğu ve batı arasında köprü kurma görevini üstlenmek istediğini bildirmişti.

Avusturya casus krizinde de diğer batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiledi. İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus casus ve kızının kimyasal saldırıya maruz kalmasının ardından çok sayıda AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Ancak Avusturya Rusya ile iletişim kapısını açık tutmak istediğini belirterek ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı etmeyi reddetmişti. İngiltere, ülkede gerçekleştirilen saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutuyor.

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