Avusturya'dan sığınmacı anlaşmasına tepki

Başbakan Kurz, Avusturya'nın aleyhine bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını söyledi.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya'da Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU'nun üzerinde uzlaştığı sığınmacı anlaşmasına dair açıklamada bulundu. Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, "Almanya'nın ne planladığını hâlen tam olarak bilmiyoruz" diyen muhafazakâr siyasetçi, "Ancak Avusturya'nın aleyhine işleyecek bir anlaşmaya varmaya kesinlikle gönüllü olmadığımızı şimdiden söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Kurz, Almanya'nın sıkı sınır politikaları uygulaması hâlinde Avusturya'nın da aynısını yapacağını sözlerine ekledi.

Almanya'da sığınmacı politikası konusunda görüş ayrılığı yaşayan Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel ile aynı zamanda İçişleri Bakanı olan CSU Genel Başkanı Horst Seehofer'in vardığı sığınmacı anlaşmasında Avusturya'ya önemli bir rol biçiliyor.

Anlaşma, Almanya-Avusturya sınırında özel transit merkezleri kurulmasını ve hâlihazırda diğer AB ülkelerinde kayıt altına alınmış sığınmacıların bu merkezlerde tutulmasını öngörüyor. Sığınmacıların daha sonra ise ilk kayıt altına alındıkları ülkelere geri gönderilmesi planlanıyor. Ancak sığınmacılar sınır dışı edilmeden önce söz konusu ülkelerle ikili anlaşmalara varılması gerekiyor. CDU ve CSU, bu ülkelerin olumsuz bir yanıt vermesi durumunda, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların Avusturya tarafından kabul edilmesi için Viyana yönetimini ikna etmeye çalışıyor.