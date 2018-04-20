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Avusturya'dan Türkiye'ye: Seçim etkinliğine izin vermeyeceğiz

20.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Avusturya, Türk siyasetçilerin 24 Haziran seçimlerine yönelik olası etkinliklerini yasaklamak istiyor.

Avusturya'dan Türkiye'ye: Seçim etkinliğine izin vermeyeceğiz

Başbakan Kurz, "Etkinliklere izin vermeyeceğiz" dedi.Viyana yönetimi, Türk siyasetçilerin Avusturya'da seçim kampanyası etkinliği düzenlemesini yasaklamak istiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cuma günü ORF kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'de Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine yönelik etkinliklerin Avusturya'da istenmediğini ifade etti.

Kurz açıklamasında, Türkiye‘nin 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesindekine benzer bir "müdahaleye" izin verilmeyeceğini belirtti.

Sebastian Kurz, "Eğer Türkiye bu kez de Avusturya'da böylesi etkinlikler planlıyorsa net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu etkinlikler burada istenmiyor ve buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan da tepki geldi

Alman siyasiler de benzer açıklamalar yapmıştı. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümetin bu kez Türk hükümetinin olası bir etkinlik talebine karşı net bir tutum sergilemesini istedi.

Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. CDU'lu siyasetçi, "Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Referandum öncesinde Türk siyasetçilerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde seçim etkinliği düzenlemek istemesi büyük bir tartışma yaratmış, etkinliklere izin verilmemesi Türk hükümeti ile Avrupa ülkeleri arasında gerginliğe neden olmuştu.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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