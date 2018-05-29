HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Avusturya'dan yabancılara yardım kesintisi

29.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha az yardım alacak.

Avusturya'dan yabancılara yardım kesintisi

Avusturya Başbakanı Kurz, hükümetin sosyal yardımlar ile ilgili yeni planını açıkladı.Avusturya'da devletin verdiği sosyal yardımları almak yabancılar için zorlaşacak. Yeni plana göre Almanca bilmeyen mülteciler dahil bütün yabancılar Avusturya devletinden daha düşük miktarlarda yardım alacak. Ancak bunun için de bir sınır getirildi. Yabancılar devletten sosyal yardım alabilmek için beş sene beklemek zorundalar.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Pazartesi günü bir basın toplantısında açıkladığı yeni plana göre Almanca bilmek, yardımlar için temel unsur haline gelecek. Kurz, "Uygulayacağımız temel kurala göre Almanca, devletin verdiği tam sosyal yardımı almak için ana unsur olacak. Bu demek oluyor ki yetersiz dil bilgisi olanlar sosyal yardımların hepsini alamayacak" dedi.

Avusturya devletinin düşük gelirli bireylere verdiği sosyal yardım miktarı aylık 863 euro. Kurz'un ortaya koyduğu yeni plana göre devletin verdiği sosyal yardım 863 euro olarak kalırken, bunu ancak Avusturyalılar ile Almanca dil bilgisini sınavla kanıtlayabilen yabancılar alabilecek. Almanca bilmeyen yabancılar ise 563 euro alabilecek.

Aynı plana göre iki çocuklu yabancı aileler nispeten daha az yardım alırken, üç çocuk sahibi ailelerin devletten aldığı sosyal yardımda ciddi kesintiler olacak, ancak tek başına çocuk büyüten ebeveynlerin gelirindeki kesinti az olacak. 2017 yılında sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile kurduğu koalisyonla başa gelen Başbakan Kurz, açıkladığı bu politika ile genellikle Avusturyalı ailelerin ortalamasından daha fazla çocuk sahibi olan göçmen aileleri hedefliyor ve ülkeye gelmeyi düşünen göçmenlerin önünü kesmeyi amaçlıyor.

AB ile çatışma ihtimali

Avusturya'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) dolaşım serbestisi kuralına göre üye devletler bütün AB vatandaşlarına kendi vatandaşlarıyla eşit davranmak zorunda. Kurz'un açıkladığı yeni planda ise bütün yabancıların ilk beş sene içerisinde devletten yardım talep edemeyeceği belirtiliyor. Bu durum Avusturya ile AB arasında bir çatışma konusu yaratabilir.

Basın toplantısında bu konuya da değinen Kurz, "Yerleşme serbestisi, bütün Avrupa'da çalışma özgürlüğüdür. Yerleşme serbestisi, en iyi sosyal yardımları arayıp bulma özgürlüğü değildir" dedi. Kurz ayrıca beş senelik bekleme süresinin "doğru yönde atılan bir adım" olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi ile sorun yaşanır mı?

Avusturya Anayasa Mahkemesi, Kurz'un açıkladığı planın yerel bir versiyonu olan bir uygulamayı Mart ayında aldığı kararla geçersiz ilan etmişti. Geçersiz ilan edilen planda devletten sosyal yardım almak isteyenlerin son altı yılın beşinde Avusturya'da yaşamış olma şartı aranıyordu. Ayrıca mültecilerin alacakları yardımlar da en fazla beş sene ile sınırlandırılıyordu.

Bu yeni planın yasal olup olmadığı ile ilgili soruyu cevaplayan Başbakan Kurz, "Biz anayasa mahkemesi değiliz" diye konuştu.

dpa,rtr/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamışKan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış
Macron'dan Erdoğan'ı kapağına taşıyan dergiye destekMacron'dan Erdoğan'ı kapağına taşıyan dergiye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'da silahlı saldırı!

Belçika'da silahlı saldırı!

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış

Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış

Riza Tansu, the boat designer is sued to bankruptcy

Riza Tansu, the boat designer is sued to bankruptcy

Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!

Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!

Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı

Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.