Avusturyalı genç terör eylemi planlamaktan gözaltında

'nın, 2016'da 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Noel panayırına bombalı saldırı düzenlemesi için "kışkırttığı ve talimat verdiği" ortaya çıktı.Avusturya'da Arnavut kökenli bir genç bir dizi terör eylemi planladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Hırsızlık hükmüyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Lorenz K. isimli 18 yaşındaki gence yönelik suçlamalar Avrupa'da cezaevlerindeki radikalleşme sorununu yeniden gündeme getirdi.
Avusturya haber ajansının (APA) aktardığı bilgilerde, Viyana'daki savcılığın Lorenz K.'ya "şiddeti teşvik etmek", "patlayıcı cihaz kullanmaya teşebbüs etmek" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını yönelttiği kaydedildi.
Hakkındaki 55 sayfalık iddianamede, Lorenz K.'nın "IŞİD’e bağlılık yemini ettiği" belirtiliyor. Lorenz K.'nın bağlılık yemininin ardından, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan bir Noel panayırına terör saldırısı düzenlemesi için WhatsApp üzerinden kışkırttmak ve talimat vermekle suçlanıyor.
Cezaevinde radikalleşti iddiası
Lorenz K., 2017'nin Ocak ayında Viyana'da tutuklandıktan bu yana polis gözetiminde tutuluyor.
Arnavut ebeveyne sahip Avusturyalının, 16 yaşında hırsızlıktan hüküm giymesinin ardından girdiği cezaevinde radikalleştiği iddia ediliyor. APA ajansında yer alan bilgilere göre, K.'nın radikalleşmesi serbest kaldıktan sonra belirli camilere gitmesiyle devam etti.
12 yaşındaki Iraklı-Alman çocuk tarafından yapıldığı iddia edilen çivi bombası, Ludwigshafen'daki Noel panayırında patlamamıştı. Aralık 2016'da gözaltına alınan çocuk, reşit olmadığı için halihazırda özel devlet gözetimi altında tutuluyor.
DW/BÜ/GY
© Deutsche Welle Türkçe
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum