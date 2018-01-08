Avusturyalı genç terör eylemi planlamaktan gözaltında

'nın, 2016'da 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Noel panayırına bombalı saldırı düzenlemesi için "kışkırttığı ve talimat verdiği" ortaya çıktı.Avusturya'da Arnavut kökenli bir genç bir dizi terör eylemi planladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Hırsızlık hükmüyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Lorenz K. isimli 18 yaşındaki gence yönelik suçlamalar Avrupa'da cezaevlerindeki radikalleşme sorununu yeniden gündeme getirdi.

Avusturya haber ajansının (APA) aktardığı bilgilerde, Viyana'daki savcılığın Lorenz K.'ya "şiddeti teşvik etmek", "patlayıcı cihaz kullanmaya teşebbüs etmek" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını yönelttiği kaydedildi.

Hakkındaki 55 sayfalık iddianamede, Lorenz K.'nın "IŞİD’e bağlılık yemini ettiği" belirtiliyor. Lorenz K.'nın bağlılık yemininin ardından, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan bir Noel panayırına terör saldırısı düzenlemesi için WhatsApp üzerinden kışkırttmak ve talimat vermekle suçlanıyor.